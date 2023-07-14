Болезненные менструации, как показывают различные исследования, хоть раз испытывали от 30 до 90% женщин. Некоторые их симптомы нарушают привычный распорядок дня: например, тянущие и режущие боли внизу живота, головная боль, тошнота, слабость или даже потеря сознания. Из-за этого около 10–20% вынуждены пропускать работу или учебу. Именно для таких случаев существуют менструальные отпуска. «Холод» поговорил с гинекологами о том, почему иногда месячные переносятся так тяжело и могут ли помочь отгулы в этот период.

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Менструальный отпуск — несколько дней отгула, которые можно взять на работе на время болезненных месячных. В начале этого года подобные отгулы на законодательном уровне ввели в Испании. Там можно взять их с начала июня. Подобная практика есть в Индонезии, Японии, Южной Корее, Вьетнаме и на Тайване.

Для ухода в подобный отпуск в Испании — первой стране Евросоюза, узаконившей менструальные отпуска — нужно заключение врача, который определит, является ли боль невыносимой настолько, что мешает выполнению рабочих обязанностей.

Для определения уровня боли врачи могут использовать так называемую визуально-аналоговую шкалу (visual analogue scale), отмечает в разговоре с «Холодом» Екатерина Хиврич, руководитель гинекологической службы Lahta Clinic. Это шкала с делениями от нуля до 10, где ноль — «нет боли», а 10 — это «нестерпимая боль». Сильной боли соответствуют значения от семи. «Такая шкала имеет приложение вообще к любому типу боли. Мы оцениваем ее интенсивность для того, чтобы понять выраженность боли и динамику на фоне терапии, — объясняет врач. — У меня были пациентки, которые говорили: “Если бы на шкале было не 10 [баллов], а 15, то я бы выбрала это значение”».

В Замбии можно брать один день отгула каждый месяц без объяснения причин и предоставления каких-либо медицинских справок. В некоторых странах менструальный отпуск не оплачивается — например, в Японии это оставляют на усмотрение работодателя. При этом сотрудницы японских фирм редко берут отгулы из-за стыда и неловкости, особенно если их начальник — мужчина.

«Долгое время считалось, что менструация — это что-то плохое, порочное, о чем стыдно говорить. Хотя это физиологический процесс, такой же, как пищеварение, — говорит Хиврич. — И, к сожалению, до сих некоторые женщины говорят “эти дни”, “красные дни календаря”, “праздники” и стесняются произнести слово “менструация”. Это грустно и неправильно». По словам эксперта, именно это во многом способствует стигматизации проблемы и ведет к тому, что многие женщины ее замалчивают. «Боль — это боль. Какая бы она ни была, она требует помощи. Мы же даем человеку после операции какой-то отдых, в том числе чтобы прошел болевой синдром, ведь с ним невозможно работать. Я считаю, что менструальные отпуска — хорошая идея», — резюмирует Хиврич.

«Все, кто менструируют, имеют право отдыхать, особенно если плохо себя чувствуют», — добавляет врач акушер-гинеколог и ведущая подкаста «Раздвиньте ноги» Ольга Крумкач. «Бывают случаи, что даже при отсутствии гинекологической патологии боли могут быть настолько сильными, что напоминают боли, допустим, как при язве. А в учебниках по медицине боли во время язвы описывают как кинжальные: буквально как когда человека пронзает кинжалом, — отмечает эксперт. — Не думаю, что, просыпаясь утром и испытывая такие ощущения, обязательно надо себя пересиливать и куда-то бежать».

Можно ли справиться с этими болями?

Боль во время менструации — вещь довольно субъективная. Даже врачу бывает сложно оценить, насколько они невыносимы у конкретного человека, но боль действительно может быть «фантастически сильной», замечает Хиврич: «У нас нет оснований не доверять человеку. Мы не имеем права этого делать, потому что, если у нас этого нет, это не значит, что этого нет у другого».

Вылечить боли во время месячных раз и навсегда сложно. Для начала врачу нужно определить причины болезненной менструации. А в случае, например, первичной дисменореи (патологический процесс, при котором в дни менструации появляются выраженные боли внизу живота, не связанные с изменениями во внутренних органах) нет сопутствующих заболеваний, поддающихся медикаментозному лечению. «Это генетически обусловленная особенность организма, при которой не нужно искать какую-то болячку: у женщины просто более чувствительные рецепторы и вырабатывается больше простагландина (гормона, который провоцирует сокращение матки)», — поясняет Хиврич.

Среди других распространенных причин болезненной менструации может быть эндометриоз — заболевание, при котором клетки внутреннего слоя матки (эндометрий) разрастаются за его пределами. Это причина возникновения так называемой вторичной дисменореи, обусловленной уже изменениями в органах малого таза — помимо эндометриоза это могут быть различные воспалительные процессы и инфекции.

По сути, организм каждый месяц готовится к тому, что может начаться беременность, объясняет Крумкач. Если этого не происходит, эндометрий, к которому должна была прикрепиться оплодотворенная яйцеклетка, отторгается и выходит из организма вместе с менструальной кровью. Для его отторжения должен произойти процесс сокращения сосудов, а для выхода эндометрия из матки — ее сокращение. Отсюда и тянущие боли, которые в той или иной степени испытывают многие женщины.

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«Матке нужно его [эндометрий] как-то выгнать из полости, — говорит Крумкач, — матка сокращается, а так как в полости малого таза органы очень близко друг к другу лежат и рядом с маткой находятся еще мочевой пузырь, кишечник, то перед менструацией и просто на фоне нее могут быть какие-то позывы к мочеиспусканию, дискомфорт во время мочеиспускания или нарушения работы кишечника. Это происходит, потому что из-за сокращения матки раздражаются близлежащие органы».

Снять болезненные симптомы могут противовоспалительные и обезболивающие препараты, а также гормональные контрацептивы, говорит Хиврич. Кроме того, отмечает эксперт, исследования показали эффективность тепловых компрессов на низ живота и область поясницы. Положительное влияние — как в межменструальный период, так и во время месячных — оказывает и физическая активность. «Конечно, есть пациенты, которые действительно не могут встать с постели. Но у нас есть возможности облегчить состояние женщины, хотя в большинстве случаев раз и навсегда, к сожалению, это вылечить невозможно», — говорит эксперт.

У некоторых также наблюдается эмоциональная лабильность — нестабильное эмоциональное состояние и перепады настроения. В подобных случаях тоже снижается продуктивность: менструальный отпуск, по словам Хиврич, может позволить справиться с симптомами. А если это не удается сделать самостоятельно, то отгулы дают время обратиться к специалисту, а также позволяют восстановиться, прежде чем снова приступить к работе.

Есть ли от подобных отпусков минусы?

Как говорит Ольга Крумкач, для работодателя подобные отпуска, как правило, будут скорее минусом, поскольку они могут повторяться каждый месяц: «Это цикличная история, а мы знаем, что начальство порой не очень благоприятно реагирует даже на уход в отпуск… Я уже не говорю о том, что при устройстве на работу [у молодых женщин] часто спрашивают, когда они собираются в декрет».

Некоторые из критиков менструальных отпусков утверждают, что они могут лишь укрепить гендерное неравенство, поскольку к сотрудницам будут относиться иначе, чем к их коллегам-мужчинам. Например, индийская журналистка Барка Датт в колонке для The Washington Post писала, что подобные отпуска подрывают феминизм, выстраивая новые барьеры для женщин, и лишний раз подчеркивают, что их поведение предопределено биологически.

Крумкач считает, что менструальный отпуск действительно может порождать дискриминацию, но, по ее словам, в локальных современных реалиях — странах и сообществах, где нормализовано, например, кормление грудью в общественных местах — такая практика, наоборот, может дать толчок к снижению дискриминации и разрушению стигмы.

А как это устроено в России?

Отгулы на время менструации были и на некоторых предприятиях в СССР в 1920-е годы прошлого века. В 1922 году Всесоюзный центральный совет профсоюзов разрешил женщинам брать два дня отгула на время болезненных месячных. Спустя четыре года постановлением отдела охраны труда Наркомтруда эта практика была отменена, поскольку, как утверждалось, не нашла широкого применения на предприятиях. Определить, сколько женщин пользовалось этим правом, невозможно.

Инициатива предоставлять женщинам отгулы на время месячных также обсуждалась в 1930-е годы. Например, в 1931 году Наркомтруда СССР постановил, что женщины-трактористки, работающие на машинах без мягких пружинистых сидений, должны быть переведены на более легкую работу на три дня во время менструации. Для этого нужно было заключение врача.



В современной России последний раз вопрос об оплачиваемых менструальных отпусках поднимался в 2013 году: тогда соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от ЛДПР, нынешний глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. Глава Комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев назвал эту инициативу «несерьезной темой».

Появление менструальных отпусков в России сейчас представить сложно, считает Крумкач. Специалист связывает это со стигматизацией менструации в России, а также с патриархальными традициями, особенно в государственном секторе. «Это в принципе кажется невозможным, как так даже декретный отпуск — это до сих пор большая проблема для работодателя. Мне кажется, что про менструальный отпуск говорить рано, потому что это будет воспринято в штыки, боюсь, и самими женщинами тоже... Я слабо себе представляю, что сейчас они бы не побоялись пользоваться этой опцией».