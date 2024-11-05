EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Россиянка сожгла труп мужа и уехала на войну

2 минуты чтения 05.11.2024

В Воронеже суд приостановил уголовное преследование нотариуса Елены Подобедовой, которая обвиняется в том, что вместе с любовником выкопала и сожгла тело мертвого мужа Максима Фоменко. Женщина подписала контракт с Минобороны и уехала «в зону СВО», сообщило воронежское издание «Мое!». На дело обратила внимание «Медиазона».

Решение о приостановке рассмотрения дела Подобедовой 31 октября принял Семилукский районный суд. В тот же день он вынес приговор Сергею Полищуку, которого обвинение назвало сообщником по делу о «надругательстве над телами умерших и местами их захоронения» (статья 244 УК).

Близкий знакомый Подобедовой частично признал вину, получил два с половиной года колонии поселения и штраф на один миллион рублей в пользу семьи Фоменко, рассказало «Мое!».

Инцидент произошел три года назад на Коминтерновском кладбище в Воронеже. Подобедова прислала отцу умершего мужа, областному депутату Олегу Фоменко, видео со сгоревшим телом. Женщина написала, что исполнила последнюю волю бывшего мужа.

Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Теперь я свободен, а в колонии было не так уж и страшно
Общество12 минут чтения

Отец Фоменко поехал на кладбище проверять могилу сына. Могила была цела, но крест стоят не на прежнем месте, рассказывали журналисты. Тогда депутат обратился в полицию.

Телеграм-канал Baza писал, как Подобедова давала показания, согласно которым муж просил о кремации, но его семья была несогласна. Из-за этого женщина переживала, «что на том свете муж чувствует себя некомфортно».

Погорячился
Погорячился
Спустя 27 лет судья, осудивший человека на пять пожизненных сроков, передумал и выпустил его на свободу
Криминал7 минут чтения

Полищук, которого следствие считает любовником Подобедовой, выкапывал тело Фоменко и помог увезти за город, чтобы сжечь недалеко от села Ендовище. На суде мужчина рассказывал, как близкая знакомая умоляла его помочь и «провести над телом мертвого супруга погребальный обряд». Фоменко «неоднократно обсуждал» с женой, что является язычником и просил не оставлять тело «гнить в земле», приводили слова адвокатов «Вести».

Дело несколько раз возвращалось на доследование, так как адвокатам Подобедовой сначала удалось доказать, что обвинительное заключение составлено с нарушениями, а затем, что необходимо проверить вероятность насильственной смерти Фоменко. В итоге судебное разбирательство началось только осенью 2023 года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Полезная доза кофе есть
Общество
Полезная доза кофе есть
Он снижает риски развития рака, сахарного диабета и болезни Паркинсона. Когда он начинает приносить вред?
8 минут чтения
Действительно ли побеждает Россия?
Политика
Действительно ли побеждает Россия?
Многие либеральные блогеры, видя успехи ВС РФ в Донбассе, считают, что для Украины все потеряно. Но они упускают массу нюансов
4 минуты чтения
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Общество
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Полтора года я наблюдала, как «мы их разбомбим» и «за наших» прорывается в разговорах о греческих мифах
12 минут чтения
Раскрыть свою смерть
Криминал
Раскрыть свою смерть
Американка попросила соседей передать в полицию письмо, если с ней что-то случится. В нем она предсказала свое убийство
9 минут чтения
Я переехала в Шотландию и работаю уборщицей
Общество
Я переехала в Шотландию и работаю уборщицей
У меня два высших образования, но найти другую работу пока не получилось. Однако мне нравится и эта
5 минут чтения
Ожирение и диабет или важная энергия?
Общество
Ожирение и диабет или важная энергия?
Что такое углеводы и для чего они нужны на самом деле
7 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.