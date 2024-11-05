Россиянка сожгла труп мужа и уехала на войну

В Воронеже суд приостановил уголовное преследование нотариуса Елены Подобедовой, которая обвиняется в том, что вместе с любовником выкопала и сожгла тело мертвого мужа Максима Фоменко. Женщина подписала контракт с Минобороны и уехала «в зону СВО», сообщило воронежское издание «Мое!». На дело обратила внимание «Медиазона».
Решение о приостановке рассмотрения дела Подобедовой 31 октября принял Семилукский районный суд. В тот же день он вынес приговор Сергею Полищуку, которого обвинение назвало сообщником по делу о «надругательстве над телами умерших и местами их захоронения» (статья 244 УК).
Близкий знакомый Подобедовой частично признал вину, получил два с половиной года колонии поселения и штраф на один миллион рублей в пользу семьи Фоменко, рассказало «Мое!».
Инцидент произошел три года назад на Коминтерновском кладбище в Воронеже. Подобедова прислала отцу умершего мужа, областному депутату Олегу Фоменко, видео со сгоревшим телом. Женщина написала, что исполнила последнюю волю бывшего мужа.
Отец Фоменко поехал на кладбище проверять могилу сына. Могила была цела, но крест стоят не на прежнем месте, рассказывали журналисты. Тогда депутат обратился в полицию.
Телеграм-канал Baza писал, как Подобедова давала показания, согласно которым муж просил о кремации, но его семья была несогласна. Из-за этого женщина переживала, «что на том свете муж чувствует себя некомфортно».
Полищук, которого следствие считает любовником Подобедовой, выкапывал тело Фоменко и помог увезти за город, чтобы сжечь недалеко от села Ендовище. На суде мужчина рассказывал, как близкая знакомая умоляла его помочь и «провести над телом мертвого супруга погребальный обряд». Фоменко «неоднократно обсуждал» с женой, что является язычником и просил не оставлять тело «гнить в земле», приводили слова адвокатов «Вести».
Дело несколько раз возвращалось на доследование, так как адвокатам Подобедовой сначала удалось доказать, что обвинительное заключение составлено с нарушениями, а затем, что необходимо проверить вероятность насильственной смерти Фоменко. В итоге судебное разбирательство началось только осенью 2023 года.