Россиянка сожгла труп мужа и уехала на войну

В Воронеже суд приостановил уголовное преследование нотариуса Елены Подобедовой, которая обвиняется в том, что вместе с любовником выкопала и сожгла тело мертвого мужа Максима Фоменко. Женщина подписала контракт с Минобороны и уехала «в зону СВО», сообщило воронежское издание «Мое!». На дело обратила внимание «Медиазона».

Решение о приостановке рассмотрения дела Подобедовой 31 октября принял Семилукский районный суд. В тот же день он вынес приговор Сергею Полищуку, которого обвинение назвало сообщником по делу о «надругательстве над телами умерших и местами их захоронения» (статья 244 УК).

Близкий знакомый Подобедовой частично признал вину, получил два с половиной года колонии поселения и штраф на один миллион рублей в пользу семьи Фоменко, рассказало «Мое!».

Инцидент произошел три года назад на Коминтерновском кладбище в Воронеже. Подобедова прислала отцу умершего мужа, областному депутату Олегу Фоменко, видео со сгоревшим телом. Женщина написала, что исполнила последнюю волю бывшего мужа.

Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать Теперь я свободен, а в колонии было не так уж и страшно Общество 12 минут чтения

Отец Фоменко поехал на кладбище проверять могилу сына. Могила была цела, но крест стоят не на прежнем месте, рассказывали журналисты. Тогда депутат обратился в полицию.

Телеграм-канал Baza писал, как Подобедова давала показания, согласно которым муж просил о кремации, но его семья была несогласна. Из-за этого женщина переживала, «что на том свете муж чувствует себя некомфортно».

Погорячился Спустя 27 лет судья, осудивший человека на пять пожизненных сроков, передумал и выпустил его на свободу Криминал 7 минут чтения

Полищук, которого следствие считает любовником Подобедовой, выкапывал тело Фоменко и помог увезти за город, чтобы сжечь недалеко от села Ендовище. На суде мужчина рассказывал, как близкая знакомая умоляла его помочь и «провести над телом мертвого супруга погребальный обряд». Фоменко «неоднократно обсуждал» с женой, что является язычником и просил не оставлять тело «гнить в земле», приводили слова адвокатов «Вести».

Дело несколько раз возвращалось на доследование, так как адвокатам Подобедовой сначала удалось доказать, что обвинительное заключение составлено с нарушениями, а затем, что необходимо проверить вероятность насильственной смерти Фоменко. В итоге судебное разбирательство началось только осенью 2023 года.