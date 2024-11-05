СМИ: рост российской оборонки оказался вымышленным

Российской промышленности не удалось увеличить выпуск оружия в этом году, а показатели Росстата, согласно которым в стране растет промышленное производство, обеспечены обесцениванием рубля. К таким выводам пришел научный сотрудник Школы права и дипломатии Флетчера в американском Университете Тафтса Павел Лузин в публикации на сайте Джеймстаунского фонда. На публикацию обратило внимание «Агентство».

Согласно данным Росстата, на которые сослался эксперт, индекс промышленного производства за девять месяцев вырос по сравнению с январем — сентябрем прошлого года на 4,4%, а основным источником роста второй год подряд остается выпуск оружия.

Многие предприятия предоставляют статистические данные не в единицах выпущенной продукции или отгруженных тоннах, а в рублях, сообщил научный сотрудник. По его мнению, «это означает, что предоставленные значения завышены из-за снижения курса рубля, а не значительного увеличения производства».

Объемы выпуска самой продукции, представленные в статистике, выглядят «значительно более умеренными», счел эксперт. Он привел пример с полупроводниковыми приборами и их элементами — с января по сентябрь их выпущено 37,2 миллиона единиц. Это выше, чем за те же девять месяцев 2023, 2022, 2021 года, но заметно ниже показателей до пандемии коронавируса — 46,4 миллиона единиц в 2019 году, пишет Лузин.

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Объемы выпуска ингредиентов для изготовления взрывчатки показали стагнацию: 6,35 миллионов тонн целлюлозы и 8,65 миллионов тонн аммиачной селитры за девять месяцев года — против 6,36 и 8,6 миллионов тонн в 2023-м, 6,6 и 8,8 миллионов тонн в 2022-м, 6,5 и 8,1 миллионов тонн в 2021 году соответственно. Эксперт Университета Тафтса сделал вывод, что Россия не способна обеспечить себя нужным для ведения войны количеством взрывчатых веществ.

Производство электроэнергии в статистике Росстата увеличивается, но не радикально, обратил внимание Лузин. С января по сентябрь российские генерирующие мощности выработали 885 миллиардов киловатт-часов электричества — всего на 3,2% больше, чем год назад.

Перевозки по железной дороге промышленного сырья, согласно цифрам РЖД с начала года составили 114,5 миллионов тонн — против 112,3 миллионов тонн в 2023-м, 107,9 миллионов тонн в 2022-м и 108 миллионов тонн в 2021 году.

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Все эти показатели свидетельствуют об импорте деталей, комплектующих и готовых изделий, а также об отсутствии признаков «российского промышленного чуда», сделал вывод научный сотрудник. По его словам, при мощном росте ВПК рост потребления электроэнергии и грузоперевозок отличался бы соответственно. Рост импорта приведет к еще большей зависимости российской экономики от китайской, иранской и северокорейской, заявил Лузин.

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