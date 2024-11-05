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Общество

Приставы сообщили о рекордном росте долгов россиян

03:53 05.11.2024

Банки и остальные кредиторы с января по сентябрь потребовали взыскать с россиян 1,44 триллиона рублей. Это больше, чем за весь прошлый год, сообщил РБК со ссылкой на статистику Федеральной службы судебных приставов.

В 2023 году объем долгов россиян достигал 1,41 триллиона рублей. В этом году по сравнению с январем — сентябрем сумма обязательств выросла больше чем на треть (на 34%), а количество поступивших дел — почти на 12%, пишет РБК. На одного должника бывает открыто по нескольку производств, поэтому число дел не равно числу должников, сообщило издание.

Всего на руках у приставов в начале октября было около 24 миллионов производств на 3,4 триллиона рублей — то есть в том числе дела прошлых лет. Взыскать с начала января получилось лишь 882 миллиона рублей, сослались на статистику журналисты.

Приставы начинают работать с долгом только после решения суда. Но в случае с необеспеченными, потребительскими кредитами банки часто обращаются к коллекторам, пишет РБК. За последний год 65% всех проданных банками долгов россиян пришлось именно на подобные займы, а еще 23% составили долги по кредитным картам, сообщило издание со ссылкой на предоставленные коллекторским агентством ПКБ данные о рынке.

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Количество дел и сумма взыскиваемых долгов россиян могла вырасти из-за радикального увеличения госпошлин, заявил журналистам гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев. С 8 сентября пошлина за рассмотрение дела в суде выросла и для частных, и для юридических лиц в десять раз, с 400 рублей до четыре тысяч рублей.

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Кредиторы старались успеть по старым тарифам «просудить максимальное количество долгов», предположил Васильев. По его оценке, общее число обращений в суды за взысканиями в июле-августе могло превышать средние значения в три-четыре раза.

Коллекторы согласны, что причина — рост госпошлин. Кроме этого, растет средний размер долга по кредитам, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. За прошлый год средняя сумма проданных кредиторами долгов выросла на 12%, сказал представитель ассоциации.

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