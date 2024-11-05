Россиянин облил бензином и поджег свою супругу

33-летний житель города Ногинск в Московской области облил бензином и поджег свою супругу. Она погибла в больнице от полученных ожогов. Об этом сообщило Главное управление следственного комитета России по Московской области.

По данным следователей, инцидент произошел 3 ноября в одном из помещений общежития в Подмосковье. Женщину доставили в больницу с термическими ожогами всего тела. Сообщается, что врачи отделения реанимации не смогли спасти ей жизнь. Женщина погибла спустя некоторое время после госпитализации.

Следователи сообщили, что мужчина задержан. Его подозревают в убийстве супруги, совершенном с особой жестокостью.

Майора полиции убил ее собственный муж Она годами жаловалась на насилие и побои и пыталась с ним развестись. Коллеги из МВД ничего не делали Криминал 4 минуты чтения

«С фигурантом проведены все необходимые первоначальные следственные действия. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед городским судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в Следственном комитете.

В октябре суд в Красноярском крае приговорил к 19 годам колонии строгого режима мужчину, из-за которого заживо сгорела его бывшая сожительница со своей матерью. По версии следствия, мужчина разлил бензин у единственного выхода из дома его бывшей сожительница и ее матери, и поджег его. Обе женщины погибли. Сообщалось, что каждая из них получила ожоги 100% поверхности тела.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества. Его также обязали выплатить два миллиона рублей в качестве моральной компенсации родственникам погибших.