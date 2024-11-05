EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Россиянин облил бензином и поджег свою супругу

2 минуты чтения 05.11.2024

33-летний житель города Ногинск в Московской области облил бензином и поджег свою супругу. Она погибла в больнице от полученных ожогов. Об этом сообщило Главное управление следственного комитета России по Московской области.

По данным следователей, инцидент произошел 3 ноября в одном из помещений общежития в Подмосковье. Женщину доставили в больницу с термическими ожогами всего тела. Сообщается, что врачи отделения реанимации не смогли спасти ей жизнь. Женщина погибла спустя некоторое время после госпитализации.

Следователи сообщили, что мужчина задержан. Его подозревают в убийстве супруги, совершенном с особой жестокостью.

Майора полиции убил ее собственный муж
Майора полиции убил ее собственный муж
Она годами жаловалась на насилие и побои и пыталась с ним развестись. Коллеги из МВД ничего не делали
Криминал4 минуты чтения

«С фигурантом проведены все необходимые первоначальные следственные действия. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед городским судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в Следственном комитете.

В октябре суд в Красноярском крае приговорил к 19 годам колонии строгого режима мужчину, из-за которого заживо сгорела его бывшая сожительница со своей матерью. По версии следствия, мужчина разлил бензин у единственного выхода из дома его бывшей сожительница и ее матери, и поджег его. Обе женщины погибли. Сообщалось, что каждая из них получила ожоги 100% поверхности тела.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества. Его также обязали выплатить два миллиона рублей в качестве моральной компенсации родственникам погибших.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Общество
ФСБ вызывает россиян на опросы из-за виз западных стран
Чем это грозит и как себя вести, если избежать разговора с силовиками не получается
6 минут чтения
Социальные сети мешают жить
Интернет и мемы
Социальные сети мешают жить
Они вредят ментальному здоровью, подсовывают ненужную информацию и учат ненавидеть женщин. Рассказываем, как сидеть в них реже
7 минут чтения
Полезная доза кофе есть
Общество
Полезная доза кофе есть
Он снижает риски развития рака, сахарного диабета и болезни Паркинсона. Когда он начинает приносить вред?
8 минут чтения
Действительно ли побеждает Россия?
Политика
Действительно ли побеждает Россия?
Многие либеральные блогеры, видя успехи ВС РФ в Донбассе, считают, что для Украины все потеряно. Но они упускают массу нюансов
4 минуты чтения
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Общество
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Полтора года я наблюдала, как «мы их разбомбим» и «за наших» прорывается в разговорах о греческих мифах
12 минут чтения
Раскрыть свою смерть
Криминал
Раскрыть свою смерть
Американка попросила соседей передать в полицию письмо, если с ней что-то случится. В нем она предсказала свое убийство
9 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.