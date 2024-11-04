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Общество

Поломку томографа в российской больнице объяснили частым использованием и решили наказать за это врачей

14:06 04.11.2024

Министр здравоохранения Магаданской области Александр Витько объяснил поломку аппарата МРТ в областной больнице тем, что врачи слишком часто его используют и назначают пациентам обследование на томографе без причины. Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале.

«Проведенный анализ показал довольно много случаев, когда МРТ-исследование назначается без объективных показаний. Это вопрос к лечащим врачам в том числе городской поликлиники. В ряде случаев вполне можно использовать компьютерную томографию, тем более, что таких аппаратов в больнице несколько», — утверждает Витько.

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По словам министра, заведующего рентгенологического отделения и лаборанта отстранили от работы. Они должны пройти дополнительное обучение. При этом, как пишет Витько, часть затрат на ремонт аппарата должны будут возместить «работники, по чьей вине произошла ситуация». 

«Ремонт предстоит дорогой. Вопрос: за чей счет этот банкет? Понятно, что сейчас Минздрав найдет деньги. Кто будет возмещать ущерб?» — поинтересовался Витько. Как долго продлится ремонт, министр не уточнил. 

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The Insider отмечает, что аппарат МРТ в Магаданской областной больнице — единственный в госучреждениях всего Колымского края, в который входит также несколько районов Якутии. Кроме того, в своем посте Витько заявил, что врачи могли назначать якобы ненужную томографию из-за собственной перегруженности.

Ранее стало известно, что из городской больницы Первоуральска в Свердловской области уволились более ста медиков, объяснив это «скотским отношением, неуважением и угрозами» со стороны заместителя главного врача по лечебной части Юрия Антониади. Сотрудники больницы написали обращение к Владимиру Путину.

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