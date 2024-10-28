Более 100 медиков российской больницы уволились из-за «скотского отношения» и пожаловались Путину

Бывшие и действующие сотрудники Городской больницы Первоуральска Свердловской области написали обращение к Владимиру Путину, в котором пожаловались на непрофессиональное поведение заместителя главного врача по лечебной части Юрия Антониади. Из-за поведения Антониади из больницы массово увольняются сотрудники, считают авторы письма. С документом ознакомился портал E1.

В январе 2024 года Юрий Антониади стал заместителем главного врача по лечебной части. С тех пор из больницы уволились 80 человек среднего медицинского персонала и 31 врач, среди которых хирурги, гинекологи, травматологи, рентгенологи и неврологи, сообщают авторы письма.

«Все валится, как карточный домик: уходят ведущие специалисты, а за ними — огромный пул медсестер, глядя на то, во что превращаются службы. Нагрузка на остальных возрастает в разы, что тянет за собой последующие увольнения», — поделился своими наблюдениями с E1 заведующий травматологическим отделением Дмитрий Привалов, который собирается уволиться после больничного.

Медики считают, что виновен в массовых увольнениях именно Антониади. В разговоре с журналистами Привалов пожаловался на «скотское отношение, неуважение и угрозы». Бывший заведующий рентгенологическим отделением рассказал, что руководитель регулярно назначал совещания, заставляя пациентов подолгу ждать врачей. Сразу несколько медиков сообщили, что Антониади повысил план по доходам с отделения и требовал выставлять пациентам другие коды диагнозов, которые делали бы истории болезней «дороже».

В ответ на обращение к Путину главный врач больницы Александр Рожин в группе больницы во «Вконтакте» призвал отнестись к информации критически и заверил: «Оказания медицинской помощи, как стационарной, так и амбулаторной, идет в полном объеме. В прежнем круглосуточном режиме продолжают работать все отделения стационара. В поликлиниках активно проводятся диспансеризация, профосмотры».

«Основная причина их ухода — это их собственный выбор, совершенный после получения предложений от других медицинских учреждений», — заявил представитель Минздрава Свердловской области порталу E1.