СМИ: мобилизованного с пятью детьми застрелил собственный командир

Командира второго батальона 1430 мотострелкового полка российской армии обвинили в убийстве мобилизованного из Москвы, у которого осталось пять детей. Командир застрелил рядового после конфликта из-за алкоголя, рассказало издание Astra. Издание сообщило, что своей публикацией выполнило последнюю волю одного из сослуживцев убитого.

Убитого звали Алексей Серов, он погиб в мае 2023 года в Запорожской области на оккупированной части Украины. Командира батальона звали Сергей Сердитов, сообщило издание со ссылкой на сослуживца погибшего, Станислава Раевского. По словам Раевского, он сам и еще несколько человек были свидетелями убийства, но командование предложило им либо идти под суд, либо замолчать — и «мы выбрали второй вариант».

Astra сообщило, что Раевский прислал сотрудникам издания несколько видео, которые попросил опубликовать после своей смерти. На видео военный рассказывает, что Серов купил в соседнем селе две бутылки самогона и разделили с пятерыми сослуживцами. Но командир батальона понял, что подчиненные пьяны, «когда те принесли ему газовый баллон».

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По словам Раевского, завязалась перебранка, командир выстрелил в ногу одному из пьяных солдат, а затем — в голову Серову. Возможно, выстрел был случайным, предположил автор присланных в редакцию видео. Однако позже убийство решили скрыть, заявил сослуживец погибшего. Согласно рассказу Раевского, тело убитого положили на противопехотную мину, чтобы та сработала и можно было выдать гибель солдата за последствие многочисленных осколочных ранений.

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Журналисты Astra пишут, что об убийстве Серова знали еще как минимум два командира 1430 полка. Родственники погибшего рассказали журналистам, что слышали о подробностях убийства от других солдат. Раевский погиб через несколько недель после записи видео, пишет Astra. Его брат показал журналистам скриншоты своей переписки с телеграм-аккаунтом 1430 полка, из которой следует, что ведущий аккаунта «конечно, в курсе», что «Сердитов Столицу застрелил».

Позывной «Столица» носил погибший Серов, ему был 41 год, пишет Astra. Дома в Москве у него осталась жена Екатерина, четверо детей от ее предыдущего брака и один общий ребенок, дочь. Издание объяснило, что Серов не был признан при мобилизации многодетным, так как не оформил над тремя пасынками и одной падчерицей опекунство.