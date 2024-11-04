СМИ: мобилизованного с пятью детьми застрелил собственный командир

Командира второго батальона 1430 мотострелкового полка российской армии обвинили в убийстве мобилизованного из Москвы, у которого осталось пять детей. Командир застрелил рядового после конфликта из-за алкоголя, рассказало издание Astra. Издание сообщило, что своей публикацией выполнило последнюю волю одного из сослуживцев убитого.
Убитого звали Алексей Серов, он погиб в мае 2023 года в Запорожской области на оккупированной части Украины. Командира батальона звали Сергей Сердитов, сообщило издание со ссылкой на сослуживца погибшего, Станислава Раевского. По словам Раевского, он сам и еще несколько человек были свидетелями убийства, но командование предложило им либо идти под суд, либо замолчать — и «мы выбрали второй вариант».
Astra сообщило, что Раевский прислал сотрудникам издания несколько видео, которые попросил опубликовать после своей смерти. На видео военный рассказывает, что Серов купил в соседнем селе две бутылки самогона и разделили с пятерыми сослуживцами. Но командир батальона понял, что подчиненные пьяны, «когда те принесли ему газовый баллон».
По словам Раевского, завязалась перебранка, командир выстрелил в ногу одному из пьяных солдат, а затем — в голову Серову. Возможно, выстрел был случайным, предположил автор присланных в редакцию видео. Однако позже убийство решили скрыть, заявил сослуживец погибшего. Согласно рассказу Раевского, тело убитого положили на противопехотную мину, чтобы та сработала и можно было выдать гибель солдата за последствие многочисленных осколочных ранений.
Журналисты Astra пишут, что об убийстве Серова знали еще как минимум два командира 1430 полка. Родственники погибшего рассказали журналистам, что слышали о подробностях убийства от других солдат. Раевский погиб через несколько недель после записи видео, пишет Astra. Его брат показал журналистам скриншоты своей переписки с телеграм-аккаунтом 1430 полка, из которой следует, что ведущий аккаунта «конечно, в курсе», что «Сердитов Столицу застрелил».
Позывной «Столица» носил погибший Серов, ему был 41 год, пишет Astra. Дома в Москве у него осталась жена Екатерина, четверо детей от ее предыдущего брака и один общий ребенок, дочь. Издание объяснило, что Серов не был признан при мобилизации многодетным, так как не оформил над тремя пасынками и одной падчерицей опекунство.