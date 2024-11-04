Экс-министр из ревности до смерти избил жену

В Тыве приговорили к десяти годам колонии строгого режима бывшего министра сельского хозяйства республики. Юрий Тыт-оол в сентябре 2021 года в приступе ревности жестоко избил жену, сообщила прокуратура Тывы. На уголовное дело обратило внимание издание «Коса».

Приговор вынес городской суд Кызыла. Экс-министра признали виновным в убийстве по неосторожности (статья 111 УК), рассказала прокуратура, не назвав должности и имени осужденного.

В сентябре 2021 года полиция сообщала, что в квартире министра рядом с телом избитой до смерти жены нашли тело мужа. У Тыт-оола была колото-резанная рана грудной клетки. Силовики предположили, что муж пытался покончить с собой.

«Лента.ру» со ссылкой на правоохранительные органы писала, как соседи рассказывали о криках за стеной. В квартире погибшей полицейские нашли несколько окровавленных предметов, которыми били женщину. Смертельной оказалась черепно-мозговая травма, уточнили журналисты.

Телеканал РЕН-ТВ рассказывал, что к соседям стучалась дочь погибшей, просила открыть. Соседка не открыла, так как «думала, что врет».

Раскрыть свою смерть Американка попросила соседей передать в полицию письмо, если с ней что-то случится. В нем она предсказала свое убийство Криминал 9 минут чтения

Тыт-оол занимал пост министра с 2015 по 2016 год, а затем стал фигурантом дела о мошенничестве. В 2019 году экс-чиновника осудили на четыре года, но вскоре он через Верховный суд добился смягчения приговора и в 2021-м вышел на свободу. Жена бывшего министра с 2015 года возглавляла Службы по финансово-бюджетному надзору республики, рассказала «Тува-онлайн».

В Тыве самый высокий уровень насилия среди регионов России, сообщила «Коса» со ссылкой на данные проекта «Если быть точным». На 100 тысяч жителей в республике приходится 177 убитых или получивших от действий преступников тяжелые травмы.