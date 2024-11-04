РПЦ: Иисус Христос не осуждал смертную казнь

Патриарх Кирилл на встрече с бывшими военнослужащими в рамках программы «Время героев» заявил, что церковь никогда не осуждала смертную казнь, если она применяется в рамках закона. Его слова приводятся на сайте Московского патриархата.

По мнению патриарха, Иисус Христос не осуждал смертную казнь, несмотря на то, что сам был ей подвергнут. «С моей точки зрения, было бы идеально, чтобы не было поводов к смертной казни. Но церковь никогда не настаивала на том, что нужно отменить это наказание», — заявил глава РПЦ.

По его словам, убийство человека в качестве наказания за совершенное им преступление — «крайняя мера». «Потому идеально было бы, чтобы люди не совершали таких преступлений, за которыми бы следовала смертная казнь», — продолжил патриарх.

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При этом глава РПЦ отметил, что приветствует действующий в настоящее время в России мораторий на смертную казнь и добавил, что нужно наблюдать, как он повлияет на уровень преступности. «Если преступность пойдет вниз, то и слава Богу, и не надо применять смертную казнь», — считает патриарх.

Ранее патриарх Кирилл утверждал, что считает эвтаназию и аборты смертной казнью. «Если мы отказываемся от смертной казни, признавая неприкосновенность жизни, то почему считаются допустимыми аборт и эвтаназия, ведь и там, и там уничтожается человеческая жизнь?» — задался он вопросом в 2021 году.

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До этого патриарх высказался против смертной казни, аргументировав это состоянием российских судов. «При нынешнем состоянии наших судов, если будет смертная казнь, по закону будут “убирать” людей. И это страшная опасность» — заявил глава РПЦ и добавил, что для применения смертной казни система правосудия в стране должна работать «безукоризненно».

О возможности рассмотреть возвращение смертной казни в России летом этого года заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. С такими же предложениями выступили несколько российских общественных и политических деятелей после теракта в «Крокус Сити Холле».