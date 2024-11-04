Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером из-за изобретения айфона

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст сопоставил сооснователя Apple Стива Джобса с Адольфом Гитлером из-за того, что он изобрел айфон. Об этом Эрнст заявил во время своего выступления на симпозиуме «Создавая будущее» в национальном центре «Россия», обратило внимание «Агентство».
«Я считаю, что айфон — чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества. Она разрушила мир человеческих связей. То есть теперь вы не заезжаете к своим родителям, а звоните. Иногда это позволяет вам не заезжать месяцами или даже годами. <…> Поэтому, в принципе, для меня, например, лично Стивен Джобс находится в череде персонажей, где в очереди перед ним незадолго стоит Адольф Гитлер», — заявил Эрнст.
По его словам, люди «низводят» общение с друзьями до уровня звонков и отправки смс-сообщений. «То же самое происходит с детьми: вы дали им телефон для того, чтобы знать, где они находятся, а потом низвели это», — добавил гендиректор «Первого канала».
Ранее глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев сообщил, что в России могут ввести дополнительные пошлины на продукцию Apple из-за того, что она отказывается устанавливать на устройства российские программы. Это может резко увеличить стоимость техники американской компании.
В сентябре этого года Apple презентовала новое поколение айфонов, наушников и умных часов. Тогда представители «Яндекс Маркета» заявили, что стоимость смартфона будет начинаться от 90 тысяч рублей в зависимости от комплектации, однако многие российские ритейлеры спрогнозировали, что цена айфона превысит сто тысяч рублей, а наибольшее количество денег придется заплатить за iPhone 16 Pro Max — его стоимость достигнет почти 255 тысяч рублей.