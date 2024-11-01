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Общество

Прославившийся «защитой российского бизнеса» депутат предложил резко поднять цены на iPhone

21:50 01.11.2024

Глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев сообщил о разработке законопроекта, согласно которому на продукцию американской компании Apple могут ввести дополнительные пошлины, если она не позволит устанавливать на устройства российские программы. Об этом Гутенев рассказал «Парламентской газете».

«Закрытая архитектура операционной системы не позволяет устанавливать на гаджеты приложения из сторонних источников», — заявил Гутенев и добавил, что такие меры приведут к повышению цен на технику Apple, сделав ее менее доступной для россиян. 

По словам депутата, компания не взаимодействует с российскими властями, при этом товары Apple оказываются на российском рынке при посредничестве третьих стран — через параллельный импорт. «Перед нами стоит серьезная задача, речь идет о дискриминации отечественных производителей, а также зарубежных компаний, которые исполняют требования о предустановке ПО», — заявил Гутенев.

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При этом другие чиновники отметили, что заставить Apple выполнять требования российских властей практически невозможно, поскольку компания вряд ли будет платить штрафы, а продавцы могут установить магазин российских приложений RuStore только с согласия покупателя, вскрыв заводскую упаковку. 

В Минпромторга поддержали предложение Гутенева и заявили, что средства, полученные от дополнительных сборов, можно перенаправить на поддержку российских производителей техники. Законопроект могут рассмотреть в первом чтении в ноябре этого года.

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В декабре 2015 года Владимир Гутенев поспорил с бизнесменом Дмитрием Потапенко, который вместе с директором «Совхоза им. Ленина» Павлом Грудининым обвинили российское правительство в отсутствии условий в стране для ведения бизнеса. Грудинин тогда призвал правительство уйти в отставку, а Потапенко в частности возмутился налогом с большегрузов за проезд по федеральным трассам.

Гутенев попытался ответить на эти обвинения и привести в пример европейский бизнес. Он обвинил Потапенко в популизме и попытке «политизировать экономическую повестку». По мнению депутата, его оппоненты не предложили конкретных решений проблем бизнеса, а только хотели «показать, как у нас плохо и как где-то хорошо».

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