Ритейлеры назвали цены на iPhone 16 в России 

Российские ритейлеры назвали стоимость предзаказов на новый iPhone 16, презентация которого прошла накануне. Об этом пишет РБК.

Так, компания МТС начала принимать предзаказы на iPhone 16, умные часы Apple Watch 10 и Ultra 2, а также на наушники AirPods 4 и AirPods Max. Цена смартфона там будет варьироваться в диапазоне от 114 990 рублей до 159 990 рублей, iPhone 16 Plus будет стоить от 134 990 рублей до 179 990 рублей, за iPhone 16 Pro ритейлер попросит от 154 990 рублей. до 229 990 рублей, а iPhone 16 Pro Max обойдется в сумму от 194 990 рублей до 254 990 рублей.

Цены на умные часы Apple Watch 10 в МТС будут начинаться от 54 990 рублей, а Apple Watch Ultra 2 будут стоить 109 990 рублей. Стоимость AirPods 4 будет варьироваться в диапазоне от 19 990 рублей до 24 990 рублей, а за AirPods Max попросят 79 990 рублей.

Об открытии предзаказов на новое поколение iPhone также сообщил «Билайн». Там iPhone 16 будет стоить от 114 990 рублей, iPhone 16 Pro — от 154 990 рублей, а iPhone 16 Pro Max — от 194 990 рублей.

По прогнозам представителей «Яндекс Маркета», там цены на новый iPhone будут начинаться от 90 тысяч рублей. в зависимости от комплектации и продавца, iPhone 16 Plus будет стоить от 100 тысяч рублей, iPhone 16 Pro 256 Гб — от 204 990 рублей, а iPhone 16 Pro Max 256 Гб — от 214 990 рублей.

В группе «М.Видео — Эльдорадо» объявили цену на iPhone 16 от 113 999 до 149 999 рублей, iPhone 16 Plus от 129 999 до 169 999 рублей, iPhone 16 Pro от 153 999

до 224 999 рублей, а на iPhone 16 Pro Max от 193 999 до 249 999 рублей

AirPods 4 там будут продавать по цене от 19 999 до 24 999 рублей, а AirPods Max 2 за 74 999 рублей. Apple Watch 10 можно будет купить по цене от 54 999 до 99 999 рублей, а Ultra 2 Black за 109 999 рублей.

Также предзаказы на новую линейку продукции Apple открыла компания CDEK.Shopping. Цены там отличаются от указанных выше не более чем на несколько тысяч рублей.

Презентация новой линейки iPhone 16 с интегрированным искусственным интеллектом Apple Intelligence, наушников AirPods следующего поколения и часов Watch Series 10 прошла 9 сентября. Там было объявлено о цене на iPhone 16 — от 799 долларов, iPhone 16 Plus — от 899 долларов, iPhone 16 Pro — от 999 долларов и iPhone 16 Pro Max — от 1199 долларов. В некоторых странах официальные продажи начнутся уже 20 сентября.

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