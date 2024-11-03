Треть видов деревьев находится под угрозой исчезновения

В докладе для Красной книги Международного союза охраны природы (МСОП), который был представлен на двухнедельной конференции ООН по биоразнообразию в Колумбии, говорится, что из 47 тысяч известных видов деревьев по меньшей мере 16 тысяч находятся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, число находящихся под угрозой видов деревьев более чем вдвое превышает число всех видов птиц, млекопитающих, рептилий и амфибий, которым угрожает исчезновение, вместе взятых.

По словам исследователей, среди основных угроз, с которыми сталкиваются деревья, — вырубка лесов под застройку городов, сельское хозяйство, болезни, а также повышение уровня моря и сильные штормы. Ученые добавили, что деревья поглощают загрязнения из атмосферы, а значит, их исчезновение усугубляет климатический кризис.

Я переехала в Шотландию и работаю уборщицей У меня два высших образования, но найти другую работу пока не получилось. Однако мне нравится и эта Общество 5 минут чтения

«Потеря деревьев напрямую угрожает тысячам других видов, растений, грибов и животных, демонстрируя, насколько глубоко взаимосвязан мир природы. Деревья — это барометр жизни. Они производят кислород, которым дышат люди, обеспечивают пищу и убежище для диких животных, дают лекарства и средства к существованию коренным народам», — заявила Гретель Агилар, генеральный директор МСОП.

Наибольшее количество деревьев, находящихся под угрозой исчезновения, произрастает на островах Фиджи, Куба и Мадагаскар. В Южной Америке под угрозой находятся более трех тысяч видов деревьев, растущих в тропических лесах Амазонии.

Ожирение и диабет или важная энергия? Что такое углеводы и для чего они нужны на самом деле Общество 7 минут чтения

Ранее британские ученые заявили, что они выявили 33 «темные зоны» по всему миру, в которых могут находиться не менее 100 тысяч неизученных растений. При этом три четверти из них, вероятно, находятся под угрозой исчезновения. По мнению ученых, исследования этих видов могут помочь открыть новые лекарства и источники топлива.