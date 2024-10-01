Ботаники нашли 100 тысяч неизученных растений

Британские ученые в рамках реализуемого Королевским ботаническим садом Кью проекта выявили 33 «темных зоны» по всему миру, в которых находятся не менее 100 тысяч не изученных ранее растений. Об этом сообщает The Guardian.

По данным исследователей, три четверти из этих растений находятся под угрозой исчезновения. Ученые полагают, что неизвестные виды могут содержать ключи к будущим открытиям лекарств, топлива и других инноваций.

Александр Антонелли, старший автор исследования и директор по науке Королевского ботанического сада заявил, что цель исследования — помочь в сохранении природы и ускорить темпы открытия растений. Он предупредил, что при нынешних темпах обнаружения новых видов многие из них вымрут раньше, чем о них узнает наука.

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«Согласно текущим целям ООН, к концу этого десятилетия мы должны защитить 30% планеты, но мы не знаем, какие районы нужно защищать, пока не получим необходимую информацию», — рассказал Антонелли.

The Guardian пишет, что большинство «темных зон» находятся в Азии, в частности на острове Суматра в Индонезии, восточных Гималаях, штате Ассам в Индии и во Вьетнаме. Также ученые обратили внимание на Мадагаскар, Капские провинции Южной Африки, Колумбию, Перу и юго-восточную Бразилию.

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В исследовании отмечается, что многие из этих регионов уже были признаны «горячими точками» биоразнообразия, однако, по словам Антонелли, в предыдущих исследованиях биологи недостаточно эффективно документировали биоразнообразие этих мест.

При этом ученые утверждают, что во многих странах нет достаточных возможностей для идентификации новых видов растений. Кроме того, авторы статьи предупреждают, что местным жителям не стоит самостоятельно собирать растения из-за строгих международных законов о перемещении биоразнообразия по планете, а также из-за потенциальной угрозы выживанию видов. В то же время исследователям может помочь публикация фотографий из «темных зон».