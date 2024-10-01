EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ботаники нашли 100 тысяч неизученных растений

23:45 01.10.2024

Британские ученые в рамках реализуемого Королевским ботаническим садом Кью проекта выявили 33 «темных зоны» по всему миру, в которых находятся не менее 100 тысяч не изученных ранее растений. Об этом сообщает The Guardian.

По данным исследователей, три четверти из этих растений находятся под угрозой исчезновения. Ученые полагают, что неизвестные виды могут содержать ключи к будущим открытиям лекарств, топлива и других инноваций.

Александр Антонелли, старший автор исследования и директор по науке Королевского ботанического сада заявил, что цель исследования — помочь в сохранении природы и ускорить темпы открытия растений. Он предупредил, что при нынешних темпах обнаружения новых видов многие из них вымрут раньше, чем о них узнает наука.

«Грязная империя сексуализированных преступлений»
«Грязная империя сексуализированных преступлений»
Рэпера Diddy обвинили в создании криминальной группировки и причастности к массовым изнасилованиям, секс- и наркоторговле. Ему приписывают даже убийство 2Pac
Мир11 минут чтения

«Согласно текущим целям ООН, к концу этого десятилетия мы должны защитить 30% планеты, но мы не знаем, какие районы нужно защищать, пока не получим необходимую информацию», — рассказал Антонелли.

The Guardian пишет, что большинство «темных зон» находятся в Азии, в частности на острове Суматра в Индонезии, восточных Гималаях, штате Ассам в Индии и во Вьетнаме. Также ученые обратили внимание на Мадагаскар, Капские провинции Южной Африки, Колумбию, Перу и юго-восточную Бразилию. 

Международная компания с российскими корнями уволила десятки россиян за один день
Международная компания с российскими корнями уволила десятки россиян за один день
Их поставили перед выбором: согласиться с потерей работы или судиться и потерять деньги и ВНЖ
Общество8 минут чтения

В исследовании отмечается, что многие из этих регионов уже были признаны «горячими точками» биоразнообразия, однако, по словам Антонелли, в предыдущих исследованиях биологи недостаточно эффективно документировали биоразнообразие этих мест.

При этом ученые утверждают, что во многих странах нет достаточных возможностей для идентификации новых видов растений. Кроме того, авторы статьи предупреждают, что местным жителям не стоит самостоятельно собирать растения из-за строгих международных законов о перемещении биоразнообразия по планете, а также из-за потенциальной угрозы выживанию видов. В то же время исследователям может помочь публикация фотографий из «темных зон».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterTwitter

Посмотрите другие материалы

Я планировала играть в симфоническом оркестре, но стала сварщицей
Общество
Я планировала играть в симфоническом оркестре, но стала сварщицей
Это очень интересная работа, а то, что она «мужская» — это миф
10 минут чтения
«Грязная империя сексуализированных преступлений»
Мир
«Грязная империя сексуализированных преступлений»
Рэпера Diddy обвинили в создании криминальной группировки и причастности к массовым изнасилованиям, секс- и наркоторговле. Ему приписывают даже убийство 2Pac
11 минут чтения
Международная компания с российскими корнями уволила десятки россиян за один день
Общество
Международная компания с российскими корнями уволила десятки россиян за один день
Их поставили перед выбором: согласиться с потерей работы или судиться и потерять деньги и ВНЖ
8 минут чтения
Рекордное число россиян выступили за окончание войны с Украиной
Общество
Рекордное число россиян выступили за окончание войны с Украиной
Они готовы отказаться от целей «СВО» и пойти на компромисс. Чечня ждет мира больше, чем Москва
8 минут чтения
И кто тут соевый терпила?
Политика
И кто тут соевый терпила?
Желающие возвращения империи идейные бойцы «СВО» ругают власть, но все еще гибнут за нее и никак не могут прийти к правильным выводам
7 минут чтения
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
35 минут чтения