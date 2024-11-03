В России отказались регулировать цены на продукты из-за их подорожания

Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба России отказались устанавливать ограничения на розничные цены на социально значимые продукты из-за их резкого подорожания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на протокол совещания в российском правительстве по ценам на продукты.

Вместо этого ведомства планируют расширить список товаров, на которые производители и торговые сети смогут снижать наценки по своему усмотрению. Кроме того, чиновники решили «координировать информационную политику», чтобы избежать дестабилизации рынка.

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«Сдерживание цен для всех категорий покупателей не имеет целесообразности, необходимо снижение цены для особо нуждающихся, а это может быть достигнуто персонализированными скидками для наиболее слабо обеспеченных слоев населения в части социальных товаров», — заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Он утверждает, что в этом случае властям не нужно будет выделять дополнительные средства из бюджета, а россияне смогут рассчитывать на снижение цен.

Ранее стало известно, что сливочное масло в России за год подорожало почти на 25%. При этом в отдельных регионах, как пишет ТАСС, его стоимость увеличилась более чем на 60%. В связи с этим Россия начала закупать масло в Турции, а затем — в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Как отмечает The Bell со ссылкой на данные Росстата, годовая инфляция в России уже составила 8,57% при обновленном прогнозе Центробанка в диапазоне 8-8,5%. За неделю с 22 по 28 октября инфляция увеличилась на 0,07%. Росстат сообщил, что за этот период репчатый лук подорожал на 4,3%, помидоры — на 3,8%, огурцы — на 3,7%.