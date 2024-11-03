В России отказались регулировать цены на продукты из-за их подорожания

Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба России отказались устанавливать ограничения на розничные цены на социально значимые продукты из-за их резкого подорожания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на протокол совещания в российском правительстве по ценам на продукты.
Вместо этого ведомства планируют расширить список товаров, на которые производители и торговые сети смогут снижать наценки по своему усмотрению. Кроме того, чиновники решили «координировать информационную политику», чтобы избежать дестабилизации рынка.
«Сдерживание цен для всех категорий покупателей не имеет целесообразности, необходимо снижение цены для особо нуждающихся, а это может быть достигнуто персонализированными скидками для наиболее слабо обеспеченных слоев населения в части социальных товаров», — заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Он утверждает, что в этом случае властям не нужно будет выделять дополнительные средства из бюджета, а россияне смогут рассчитывать на снижение цен.
Ранее стало известно, что сливочное масло в России за год подорожало почти на 25%. При этом в отдельных регионах, как пишет ТАСС, его стоимость увеличилась более чем на 60%. В связи с этим Россия начала закупать масло в Турции, а затем — в Объединенных Арабских Эмиратах.
Как отмечает The Bell со ссылкой на данные Росстата, годовая инфляция в России уже составила 8,57% при обновленном прогнозе Центробанка в диапазоне 8-8,5%. За неделю с 22 по 28 октября инфляция увеличилась на 0,07%. Росстат сообщил, что за этот период репчатый лук подорожал на 4,3%, помидоры — на 3,8%, огурцы — на 3,7%.