EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Активность кибермошенников в Telegram упала после заявления Дурова о готовности сотрудничать с властями

08:28 01.11.2024

Активность кибермошенников, использующих Telegram для похищения денег своих жертв, заметно снизилась после заявления основателя мессенджера Павла Дурова о готовности передавать властям данные нарушителей правил его использования. Об этом, как пишет РБК, заявили в компании F.A.C.C.T., предоставляющей услуги в сфере кибербезопасности. 

«Доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме “Мамонт”, за четыре недели с момента заявления Дурова сократились в среднем на 22% — с 58 миллионов до 45 миллионов рублей», — заявили там,

Погорячился
Погорячился
Спустя 27 лет судья, осудивший человека на пять пожизненных сроков, передумал и выпустил его на свободу
Криминал7 минут чтения

Представители компании пояснили, что «Мамонтом» эксперты называют мошенническую схему, в рамках которой злоумышленники похищают деньги с помощью фишинговых страниц при оплате фейковой покупки товаров или бронирования жилья.

По данным F.A.C.C.T., эта схема появилась в 2019 году. С 2021 года кибермошенники, использующие ее, похитили 8,6 миллиарда рублей. При этом только за последний год в России и странах СНГ ущерб от использования кибермошенниками схемы «Мамонт» составил 1,2 миллиарда рублей.

Я живу на 47 тысяч рублей в месяц
Я живу на 47 тысяч рублей в месяц
Я экономлю на всем, покупаю соевое мясо вместо обычного и лечу зубы в кредит
Общество5 минут чтения

23 сентября основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что его компания может передавать IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил использования приложения правоохранительным органам в случае поступления от них юридически обоснованного запроса. Позже он также сообщил, что мессенджер передает властям данные подозреваемых в киберпреступлениях с 2018 года.

Эти заявления последовали за задержанием Дурова французскими правоохранителями в Париже, после которого его обвинили в содействии незаконной деятельности в Telegram из-за недостаточной модерации и отказа администрации мессенджера сотрудничать с властями.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я живу на 47 тысяч рублей в месяц
Общество
Я живу на 47 тысяч рублей в месяц
Я экономлю на всем, покупаю соевое мясо вместо обычного и лечу зубы в кредит
5 минут чтения
Погорячился
Криминал
Погорячился
Спустя 27 лет судья, осудивший человека на пять пожизненных сроков, передумал и выпустил его на свободу
7 минут чтения
У меня редкое заболевание, и власти отказали мне в жизненно важном лекарстве
Общество
У меня редкое заболевание, и власти отказали мне в жизненно важном лекарстве
Но я все равно хочу работать и жить в России
9 минут чтения
Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Общество
Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Этот путь изменил мое отношение к работе и жизни. Теперь я живу в другой стране и путешествую
8 минут чтения
Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Общество
Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Теперь я свободен, а в колонии было не так уж и страшно
12 минут чтения
В Европе появится «исламский Ватикан»
Мир
В Европе появится «исламский Ватикан»
Новое государство приютит либеральных мусульман. Они пьют алкоголь, едят свинину и бесят ИГИЛ
10 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.