Активность кибермошенников в Telegram упала после заявления Дурова о готовности сотрудничать с властями

Активность кибермошенников, использующих Telegram для похищения денег своих жертв, заметно снизилась после заявления основателя мессенджера Павла Дурова о готовности передавать властям данные нарушителей правил его использования. Об этом, как пишет РБК, заявили в компании F.A.C.C.T., предоставляющей услуги в сфере кибербезопасности.

«Доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме “Мамонт”, за четыре недели с момента заявления Дурова сократились в среднем на 22% — с 58 миллионов до 45 миллионов рублей», — заявили там,

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Представители компании пояснили, что «Мамонтом» эксперты называют мошенническую схему, в рамках которой злоумышленники похищают деньги с помощью фишинговых страниц при оплате фейковой покупки товаров или бронирования жилья.

По данным F.A.C.C.T., эта схема появилась в 2019 году. С 2021 года кибермошенники, использующие ее, похитили 8,6 миллиарда рублей. При этом только за последний год в России и странах СНГ ущерб от использования кибермошенниками схемы «Мамонт» составил 1,2 миллиарда рублей.

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23 сентября основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что его компания может передавать IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил использования приложения правоохранительным органам в случае поступления от них юридически обоснованного запроса. Позже он также сообщил, что мессенджер передает властям данные подозреваемых в киберпреступлениях с 2018 года.

Эти заявления последовали за задержанием Дурова французскими правоохранителями в Париже, после которого его обвинили в содействии незаконной деятельности в Telegram из-за недостаточной модерации и отказа администрации мессенджера сотрудничать с властями.