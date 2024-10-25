В Вологодской области хотят ограничить продажу алкоголя двумя часами в день

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов разработал законопроект об ограничениях на продажу алкоголя в регионе. В документе, к которому получил доступ «Коммерсантъ», говорится, что алкоголь будет доступен к продаже только с 12:00 до 14:00.
Филимонов предложил ввести ограничения на продажу алкоголя в магазинах розничной торговли в рабочие дни, новогодние каникулы и некоторые праздники: день России (12 июня), день Знаний (1 сентября), день Народного единства (4 ноября), день Конституции (12 декабря) и праздник весны и труда (1 мая). Отмечается, что подобные ограничения не касаются организаций общественного питания.
Закон может вступить в силу с марта 2025 года, если его примут.
Руководитель центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз сказал «Коммерсанту», что сомневается в принятии этого законопроекта. В ином случае, подобные ограничения не приведут к снижению потребления алкоголя, а лишь увеличат недовольства среди потребителей, считает он.
Дробиз отметил, что из-за таких ограничений, в алкомаркетах вырастут очереди, а местные жители будут покупать напитки «про запас». Эксперт добавил, что подобные ограничения на продажу алкоголя действуют только в Чечне.
По словам Дробиза, в 2015 году правительство Якутии приняло решение о продажах алкоголя только в специализированных магазинах. С тех пор количество алкомаркетов в республике выросло в восемь раз — до 800, сказал он.
В начале октября Филимонов предложил запретить розничную продажу алкоголя вблизи объектов культуры. Об этом он говорил на встрече с председателем госдумы Вячеславом Володиным. На той встрече они также обсудили введение полного запрета на продажу сигарет и вейпов.