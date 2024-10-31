«Самого доброго мужа Америки» обвинили в убийстве жены

Мужчина, который прославился в соцсетях как «самый добрый муж Америки», попал под подозрение в убийстве своей жены. Более того, сейчас 40-летний Тимоти Мерфи-Джонсон отбывает пожизненное заключение за то, что удерживал, насиловал и заставлял принимать наркотики 16-летнюю девушку, пишут The Times и Daily Mail.

Мерфи-Джонсон стал знаменит после того, как его жена Молли в 2015 году выложила в соцсети фото зеркала семейной спальни. На зеркале был список из 13 пунктов, озаглавленный «Причины, по которым я люблю свою жену»: «она мой лучший друг», «она заставляет меня смеяться каждый день», «она самый добрый человек» и так далее.

Жена умерла через два года после этого поста. Официальной причиной смерти назвали самоубийство от передозировки наркотиками. Однако родственники и друзья погибшей уверены, что ее убил муж. Подозрения усилились после того, как летом 2023 года стало известно, что Мерфи-Джонсон похитил подростка.

Согласно обвинительному заключению, мужчина выкрал 16-летнюю девушку и держал ее взаперти около шести недель. Мужчина привязывал жертву к кровати, насиловал, наносил порезы ножом, заставлял принимать наркотики и снимал это на видео. Мерфи-Джонсон получил наказание в виде пожизненного заключения, а его 21-летняя подруга Оливия Хенн — 23 года тюрьмы как соучастница преступления.

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Друзья и родственники умершей в 2017 году жены Мерфи-Джонсона сообщили журналистам, что уверены: он имеет отношение к ее смерти. По их словам, «самый добрый муж Америки» избивал жену и принуждал заниматься сексом с другими мужчинами.

Через семь месяцев после публикации фотографии с зеркалом, в 2016 году, жена писала заявление в полицию, где утверждала, что муж бьет ее и угрожает убить. Но в 2017 году отозвала бумагу. «Он подверг меня физическому насилию, бил по спине и животу, по голове и рукам, толкал меня вниз и вырывал сумочку, деньги и телефон, чтобы я не смогла убежать», — процитировали журналисты заявление.

Вскоре после визита в полицию женщина уволилась с работы «из-за порезов и синяков на теле», рассказали журналистам друзья погибшей. Отметины появились после того, как муж «заставлял ее заниматься сексом с другими мужчинами». Женщина отправляла друзьям фото синяков и порезов, писала, что хочет развестись, но боится, так как муж угрожал убить ее — а затем представить все как самоубийство.

Отец погибшей рассказал журналистам, что после знакомства с Мерфи-Джонсоном в 2012 году его дочь бросила учебу в вузе и уехала в Сан-Франциско. Дважды она звонила отцу и просила ее спасти — но потом пара снова мирилась.

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По словам отца, его дочь дважды лежала в психиатрической больнице. Первый раз она пришла в клинику сама, «чтобы спастись от мужа», однако Мерфи-Джонсон уговорил жену вернуться. Чуть позже уже сам муж поместил жену в психиатрическое отделение, а затем та просила своего отца прислать 20 тысяч долларов на оплату больничных счетов.

После того, как в декабре 2017 года женщину нашли мертвой, муж заявил, что она покончила с собой. Он настоял на кремации тела, не дав провести полное расследование, заявили журналистам друзья и знакомые женщины. По их словам, уровень наркотического вещества фентанила в крови погибшей был слишком низким для типичного самоубийства.

Родственники Мерфи-Джонсона считают обвинения в убийстве «безосновательны» и называют в разговоре с журналистами этот брак «хаосом, грустным токсичным беспорядком». «У Молли была серьезная наркотическая зависимость от фентанила, а также депрессия и попытки самоубийства. Тим не раз спасал ей жизнь… Поэтому я не верю, что он ее убил», — сказал родственник, пожелавший остаться неизвестным. Расследование дела продолжается, пишут журналисты.