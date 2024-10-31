Родители 12-летнего мальчика обвинили православного священника в педофилии

В Тульской области родители 12-летнего мальчика обвинили в педофилии настоятеля местной церкви. По словам ребенка, он уложил его с собой в кровать и целовал в губы, пишет телеграм-канал Baza.

По данным телеграм-канала, речь идет о 62-летнем настоятеле Свято-Иверской церкви в селе Теплое Валентине Дудине. По словам родителей пострадавшего мальчика, 27 марта он пришел в церковь на службу. Его встретил Дудин, провел за алтарь и подарил стихарь — одежду для пономарей, помогающих священнику проводить службу.

Ребенку подарок понравился, и в тот же день он попросил у Дудина разрешения прийти к нему домой, чтобы посмотреть иконы. Дудин согласился и обменялся с мальчиком номерами телефонов.

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Позже мальчик действительно сходил в гости к священнику. Там Дудин предложил ему посмотреть фильм, лежа на диване. Ребенок согласился, и тогда священник начал его гладить, а потом поцеловал «по-взрослому».

Это мальчику уже не понравилось, он попросил Дудина прекратить. В ответ священник дал мальчику Библию на старославянском и заверил, что произошедшее — это абсолютно нормально. Позже Дудин продолжил писать мальчику сообщения с эротическим подтекстом, пишет Baza.

В начале апреля эту переписку в телефоне мальчика заметила его мама. В частности, Дудин писал ребенку, что, когда тот вырастет, они будут целовать друг друга, а сам священник будет делать все, что скажет мальчик. Отвечая на вопросы родителей, мальчик рассказал о поцелуях с Дудиным, а затем стал вести себя странно: наносить себе порезы, замыкаться и жаловаться на кошмары, в которых его снова целует священник.

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Родители ребенка написали заявление в полицию. 3 мая силовики возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях (135 УК). Священник все обвинения отрицает и говорит, что мальчик сам напросился к нему в гости, чтобы поиграть с его внуком.

По словам родителей пострадавшего мальчика, они опасаются, что Дудин уйдет от ответственности. Они говорят, что тот нанял дорогого адвоката, который пытается убедить следствие, что ребенок врет. Кроме того, священник успел удалить компрометирующие его сообщения из переписки с мальчиком.

При этом прокурор уже несколько раз отправлял материалы на доследование и не поддержал следствие, которое просило отправить Дудина под домашний арест.