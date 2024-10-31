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Криминал

Бывший работник Disney тайком скрывал из меню смертельно опасный аллерген

2 минуты чтения 31.10.2024

Недовольный увольнением бывший сотрудник компании Disney неоднократно взламывал программное обеспечение для создания меню ресторанов Walt Disney World. Он изменял информацию о блюдах, скрывая информацию об опасном для людей с аллергией арахисе, сообщило издание 404 со ссылкой на поданный в суд штата Флорида иск.

Сотрудника зовут Майкл Шойер, узнали журналисты. Он подозревается в том, что взломал программу «Menu Creator», которая была разработана сторонней компанией специально для Disney и использовалась при печати меню ресторанов. В иске утверждается, что сотрудник применил при входе в систему пароли, к которым имел доступ во время работы на Disney.

Согласно тексту иска, бывший сотрудник «манипулировал информацией», добавляя в описание некоторых блюд «информацию о том, что они безопасны для людей с аллергией на арахис, в то время как на самом деле они могли быть смертельно опасны». В иске утверждается, что сотрудники Disney успели обнаружить подмену сразу после того, как меню были распечатаны, —посетители их увидеть не успели.

В иске утверждается, что Шойер «неоднократно манипулировал меню», изменяя цены и добавляя в описания блюд ненормативную лексику. Кроме того, он заменил ссылку для QR-кодов меню, вывешиваемых на больших досках для просмотра за пределами ресторана, на ссылку boycott-israel.org.

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Авторы судебной жалобы сообщили, что после блокировки известных сотруднику паролей он смог проникнуть на FTP-серверы компании-разработчика «Menu Creator». В какой-то момент ему удалось «вывести программное обеспечение из строя на несколько недель».

Обнаружить взлом сотрудники Disney сумели только потому, что стандартные шрифты программы оказались заменены на символьный шрифт Wingdings, пишет 404.

В самом тексте иска компания Disney не упоминается, вместо нее фигурирует «компания А», сообщило 404. Однако перечисленные в судебной жалобе факты и беседа с адвокатом Шойера Дэвидом Хаасом привели журналистов к тому, что речь идет именно о Disney. В LinkedIn Шойера указано, что он работал в Disney в даты, совпадающие с указанными в уголовном деле, пишет 404 Media.

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Сейчас Disney судится с посетителем одной из своих точек общепита, Джеффри Пикколо. Его жена умерла из-за аллергической реакции на блюда в пабе курорта Walt Disney Parks and Resorts. Дело приобрело огласку, так как компания сначала пыталась оспорить право подавать на нее в суд, ссылаясь на использование Пикколо при покупке билетов аккаунта от сервиса Disney+. Пользовательское соглашение сервиса запрещает разбирательства с компанией в суде.

Смерть жены Пикколо произошла за несколько месяцев до взлома сервиса меню ресторанов Walt Disney World уволенным сотрудников, пишет 404. По мнению журналистов, эти события не связаны между собой. 

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