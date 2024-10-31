Больной раком британец задушил заботившуюся о нем женщину

Королевский суд города Лидс в Англии приговорил его к пожизненному сроку с правом на досрочное освобождение через 17 с половиной лет 54-летнего Джорджа Чалмерса. Его признали виновным в убийстве своей партнерши 48-летней Рут Бейкер, сообщает Би-би-си.

По данным следствия, Чалмерс задушил Бейкер электрическим шнуром во время ссоры, которая, по его словам, произошла из-за того, что женщина ему изменила. Совершив убийство, Чалмерс сам позвонил в полицию и признался в содеянном.

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За несколько месяцев до этого в ноябре 2023 года Чалмерс избил Бейкер. Это произошло через два месяца после начала их отношений. Как говорилось в материалах дела, мужчина бил партнершу по голове и душил. После этого Бейкер съехала от Чалмерса, но затем простила его и вернулась.

Примерно в это же время мужчине диагностировали рак предстательной железы. По словам родственников Бейкер, она заботилась о Чалмерсе и помогала ему справиться с болезнью.

Как сообщается, у погибшей трое детей. Они сказали, что у нее было «самое нежное и доброе сердце», а сама она работала в центре помощи бездомным людям.

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«Как мы можем жить дальше, когда человека, который подарил нам жизнь, больше нет? Слишком много раз я брала свой телефон, чтобы позвонить ей, отправить фотографии или поговорить, когда просыпаюсь и иду на работу. У нее было так много планов и так много того, что она хотела сделать. Боюсь, что никогда по-настоящему не оправлюсь», — рассказала старшая дочь Бейкер Николь.



Как отмечает Би-би-си, Джордж Чалмерс и раньше нападал на женщин, за что был неоднократно судим. Так, его привлекали к ответственности за подобные инциденты в 1995, 1997 и 2001 годах.