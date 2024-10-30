На российский черный рынок впервые попало оружие НАТО

Житель Шебекинского района Белгородской области собирался продать штурмовую винтовку спецназа НАТО с комплектом патронов. Это первый случай за время войны, когда кто-то пытается сбыть в России натовские образцы вооружения, сообщили «Важным историям» два источника, торгующих оружием на черном рынке.
Мужчина купил «для сбыта» и хотел продать автомат FN SCAR-L и 63 патрона к нему калибра 5,56, уточнило местное издание «Белпресса» со ссылкой на ФСБ. Продавца задержали, возбудив уголовное дело о «незаконном приобретении и хранении оружия» (статья 222 УК). Суд нашел в деле «смягчающие обстоятельства» и приговорил мужчину к принудительным работам. Был ли обвиняемый военнослужащим — не уточняется, пишут «Важные истории».
Собеседники издания на черном рынке рассказали журналистам, что «затрофеенные» дорогостоящие штурмовые винтовки НАТО российские военные «с СВО таскают себе домой» — но до сих пор о попытках продажи известно не было.
Примерная стоимость FN SCAR-L на черном рынке может достигать двух миллионов рублей, сообщили «Важным историям» торговцы. Столько же до вторжения в Украину на российском рынке стоили нелегально ввезенные американские штурмовые винтовки семейства AR-15.
Сейчас на рынке можно встретить пистолеты используемого в армиях НАТО семейства Glock, но это не настоящие боевые стволы, а переделанные из травматических, объяснили собеседники издания.
До сих пор на рынке считается, что выставлять на продажу в России штурмовые винтовки НАТО невыгодно — «полноформатные автоматы мало востребованы». Кроме того, ФСБ ужесточила контроль за вывозом такого оружия из зоны военных действий, пишут «Важные истории».
Штурмовые винтовки FN SCAR (Special Operations Forces Combat Assault Rifle) разработаны для спецподразделений США бельгийской компанией FN Herstal в начале нулевых годов и стоят на вооружении стран НАТО с начала десятых. FN SCAR встречается не только в армиях североатлантического блока, но также в вооруженных силах Сербии, Индии, стран Юго-Восточной Азии.
Число штурмовых винтовок FN SCAR на вооружении ВСУ оценивается в 1 200 единиц. Эти автоматы были замечены у бойцов, совершавших вылазки в Шебекинский район Белгородской области в 2023 году.