На российский черный рынок впервые попало оружие НАТО

Житель Шебекинского района Белгородской области собирался продать штурмовую винтовку спецназа НАТО с комплектом патронов. Это первый случай за время войны, когда кто-то пытается сбыть в России натовские образцы вооружения, сообщили «Важным историям» два источника, торгующих оружием на черном рынке.

Мужчина купил «для сбыта» и хотел продать автомат FN SCAR-L и 63 патрона к нему калибра 5,56, уточнило местное издание «Белпресса» со ссылкой на ФСБ. Продавца задержали, возбудив уголовное дело о «незаконном приобретении и хранении оружия» (статья 222 УК). Суд нашел в деле «смягчающие обстоятельства» и приговорил мужчину к принудительным работам. Был ли обвиняемый военнослужащим — не уточняется, пишут «Важные истории».

Собеседники издания на черном рынке рассказали журналистам, что «затрофеенные» дорогостоящие штурмовые винтовки НАТО российские военные «с СВО таскают себе домой» — но до сих пор о попытках продажи известно не было.

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Примерная стоимость FN SCAR-L на черном рынке может достигать двух миллионов рублей, сообщили «Важным историям» торговцы. Столько же до вторжения в Украину на российском рынке стоили нелегально ввезенные американские штурмовые винтовки семейства AR-15.

Сейчас на рынке можно встретить пистолеты используемого в армиях НАТО семейства Glock, но это не настоящие боевые стволы, а переделанные из травматических, объяснили собеседники издания.

До сих пор на рынке считается, что выставлять на продажу в России штурмовые винтовки НАТО невыгодно — «полноформатные автоматы мало востребованы». Кроме того, ФСБ ужесточила контроль за вывозом такого оружия из зоны военных действий, пишут «Важные истории».

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Штурмовые винтовки FN SCAR (Special Operations Forces Combat Assault Rifle) разработаны для спецподразделений США бельгийской компанией FN Herstal в начале нулевых годов и стоят на вооружении стран НАТО с начала десятых. FN SCAR встречается не только в армиях североатлантического блока, но также в вооруженных силах Сербии, Индии, стран Юго-Восточной Азии.

Число штурмовых винтовок FN SCAR на вооружении ВСУ оценивается в 1 200 единиц. Эти автоматы были замечены у бойцов, совершавших вылазки в Шебекинский район Белгородской области в 2023 году.