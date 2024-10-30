В Твери покупателям теста на беременность начали советовать отдавать нежеланного ребенка в детдом

Агитирующий против абортов фонд «Женщины за жизнь» начал распространять через тверские аптеки листовки с номером телефона горячей линии. Флаеры вручают при покупке теста на беременность, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Листовки появились в пяти аптеках города, пишет телеграм-канал. На передней странице флаера написано «Беременны? Нужна помощь, звони», стоит логотип фонда, а также эмблема областного министерства семейной и демографической политики.

По указанному на флаере телефону журналистке «Осторожно, новости» рассказали, что при нежелательной беременности лучше родить ребенка и отдать его в детдом, «потому что есть много желающих, которые смогут дать ему заботу». Телеграм-канал опубликовал отрывки из аудиозаписи разговора.

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Позвонившую на горячую линию журналистку пугали возможными осложнения при аборте, «вплоть до летального исхода». Собеседница «Осторожно, новости» заявила, что в стране убивают по миллиону младенцев ежегодно, а значит уничтожают «целую Тверь». В фонде считают, что женщинам, у которых нет партнера, работы и образования, ребенок может «дать смысл жизнь», а аборт — «деградацию».

Пока позвонивший ожидает связи с сотрудником колл-центра горячей линии, ему воспроизводят одно и то же сообщение, пишет телеграм-канал. В сообщении говорится, что «дети — продолжение нас, а остальное приложится: маткапитал, выплаты, места в ясли и льготы по ипотеке, все, что положено семьям с детьми».

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Фонд «Женщины за жизнь» начал сотрудничать с властями Тверской области в конце прошлого года. На сайте фонда утверждается, что он спас жизни 4663 младенцев. Летом фонд с 13-й попытки получил президентский грант на 2,9 миллиона рублей за проведение тренингов для акушеров «с целью сохранения ребенка».

Фонд проводит ежемесячные «антиабортные молебны» в церквях и очные приемы в больницах. На прошлой неделе представители организации провели урок в школе для «формирования позитивного отношения к рождению детей», где детям показывали макеты эмбрионов, пишут «Осторожно, новости».

В начале октября православный психолог фонда «Женщины за жизнь» Людмила Подольская в эфире телеканала «Спас» рассказала, как отговаривала девушек от абортов. Беседующая с гостьей телеведущая назвала прервавших беременность женщин преступницами и сравнила их самих с насильниками.