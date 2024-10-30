Кадыров рассказал о живых щитах из украинских пленных на стратегических объектах Чечни

В результате удара беспилотников по Российскому университету спецназа (РУС) имени Путина в Гудермесе есть жертвы среди украинских военнопленных. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до десяти украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — написал он. При этом Кадыров не уточнил, сколько украинских военнопленных погибло в результате атаки дронов, но еще раз подчеркнул, что среди россиян жертв нет.

Глава Чечни также предположил, что РУС стал целью атаки беспилотников потому, что является «кузницей высокоэффективных бойцов, которые успешно применяют навыки на сложнейших участках фронта». «Им принадлежат заслуги по взятию сотен важных стратегических населенных пунктов, объектов и рубежей», — заявил Кадыров.

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Об атаке беспилотников на РУС глава Чечни сообщил утром 29 октября. По его словам, в результате удара загорелась крыша пустующего здания на территории учебного заведения. Возникший пожар быстро потушили.

Кадыров заверил, что повреждения в результате удара «незначительны», а пострадавшее здание будет восстановлено в кратчайший срок. Кроме того, глава Чечни пообещал Украине «такое возмездие, что даже им не снилось».

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Накануне «Агентство» со ссылкой на украинские СМИ писало, что атака дронов по территории РУС связана с конфликтом вокруг интернет-маркетплейса Wildberries. «Те разборки, что были в Москве недавно, в бизнес-центре и так далее. Они все между собой связаны», — рассказал собеседник украинского издания NV.

При этом другие источники украинских изданий утверждали, что беспилотники, участвовавшие в атаке могли быть запущены с территории Дагестана или Ингушетии.