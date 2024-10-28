Жаловавшуюся на побои полицейскую убил собственный муж

В Нижнем Новгороде сотрудницу полиции Ольгу Молодченкову зарезал собственный муж. Ранее погибшая жаловалась на побои со стороны супруга силовикам, но те не предприняли никаких действий, пишет местное издание NewsNN, ссылаясь на юриста Молодченковой Юлию Васильеву.

По ее словам, несмотря на многочисленные заявления, которые написала погибшая в полицию с жалобами на побои и угрозы, «мужчину даже ни разу не опросили».

За несколько дней до своей гибели Молодченкова опубликовала в соцсетях пост, в котором рассказала о конфликте с мужем из-за велосипеда для их сына. По ее словам, молодой человек устроился работать курьером и ему потребовался велосипед для работы. Молодченкова попросила мужа отдать сыну свой велосипед, которым он не пользовался, однако тот отказал, усомнившись, что является биологическим отцом юноши.

Убить дракона Ильдар Дадин был символом мирного протеста — и погиб с оружием в руках. Вот его история Общество 15 минут чтения

«А „неотцу“, который засомневался в происхождении сына от меня, который пожалел отдать на время велосипед, гниющий без дела, который придумал целый квест, который надо выполнить „правильно“, чтобы этот велосипед забрать… У которого началась амнезия, когда я попросила отдать СВОЙ личный велосипед, „великому решале“, который умеет решать вопросы только кулаками и угрозами — пламенный привет! Катайся на всех трех сразу!» — цитирует пост NewsNN.

Старые счеты Пенсионерка из Красноярска стала жертвой заказного убийства. У преступления оказался неожиданный заказчик Криминал 9 минут чтения

Как сообщается, 25 октября Молодченкова не вернулась домой с работы. Родные обратились в полицию с сообщением о пропаже женщины. Вскоре силовики задержали ее мужа, который признался в убийстве супруги.

На допросе он рассказал, что поссорился с женой, которая подала на развод и потребовала раздела имущества. Во время ссоры он несколько раз ударил женщину ножом в грудь, в результате чего она скончалась. Тогда убийца вывез тело супруги на берег реки и закопал там.