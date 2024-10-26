EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Шестеро заключенных вырыли подкоп и сбежали из колонии под Липецком

2 минуты чтения 26.10.2024

Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии общего режима №2 в Липецкой области. К поиску заключенных привлечен личный состав управления федеральной службы исполнения наказаний по Липецкой области, а также Росгвардия, МВД и ФСБ.

По данным пресс-службы УФСИН по Липецкой области, 26 октября при проведении обхода территории ИК-2 был обнаружен подкоп. Сотрудники колонии провели подсчет осужденных и выяснили, что шестеро из них отсутствуют.

По тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН по региону, выставлены временные розыскные посты. Резервные группы преследования были направлены по горячим следам. Также отмечается, что по факту побега была назначена служебная проверка.

ФБК ответил на расследование Каца о поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
ФБК ответил на расследование Каца о поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
Соратники Навального обвинили политика во лжи и манипуляциях
Политика3 минуты чтения

В пресс-службе добавили, что сбежавшие заключенные предположительно являются выходцами из Центральной Азии.

«Понимаю, что такая новость может вызвать беспокойство, но прошу не поддаваться панике. Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом. Информационная война продолжается, и ВСУ не упустит возможности воспользоваться этой ситуацией», — заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов. 

Заместитель главы московской Общественной наблюдательной комиссии, осуществляющей общественный контроль учреждений ФСИН Ева Деркачева, написала в своем телеграм-канале, что подобного побега из колонии по подземным тоннелям «не было давно».

Телеграм-канал Readovka пишет, что на въезде и выезде из Липецка дежурят сотрудники ДПС, которые «останавливают каждую машину».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Американец передал управление своей жизнью «акционерам»
Мир
Американец передал управление своей жизнью «акционерам»
Незнакомцы купили его «акции» и теперь решают, как ему одеваться и за кого голосовать
6 минут чтения
ФБК ответил на расследование Каца о поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
Политика
ФБК ответил на расследование Каца о поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
Соратники Навального обвинили политика во лжи и манипуляциях
3 минуты чтения
Вопреки мнению Владимира Путина
Общество
Вопреки мнению Владимира Путина
Большинство россиян все еще поддерживают президента России, но хотят завершения войны и восстановления отношений с Западом
5 минут чтения
Я вожу автобус, и мне нравится
Общество
Я вожу автобус, и мне нравится
Закончив ВШЭ, я устроился в управление транспорта, а на маршруты выхожу для души — об этом я мечтал с детства
5 минут чтения
Подросток влюбился в чат-бота и покончил с собой
Общество
Подросток влюбился в чат-бота и покончил с собой
Его мать подала в суд на приложение Character.AI. В компании отрицают свою вину
5 минут чтения
Как меня выдавили из страны из-за старой фотографии в инстаграме
Общество
Как меня выдавили из страны из-за старой фотографии в инстаграме
Мне 23, я гей, и моя жизнь изменилась за один день
7 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.