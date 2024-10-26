Шестеро заключенных вырыли подкоп и сбежали из колонии под Липецком

Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии общего режима №2 в Липецкой области. К поиску заключенных привлечен личный состав управления федеральной службы исполнения наказаний по Липецкой области, а также Росгвардия, МВД и ФСБ.

По данным пресс-службы УФСИН по Липецкой области, 26 октября при проведении обхода территории ИК-2 был обнаружен подкоп. Сотрудники колонии провели подсчет осужденных и выяснили, что шестеро из них отсутствуют.

По тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН по региону, выставлены временные розыскные посты. Резервные группы преследования были направлены по горячим следам. Также отмечается, что по факту побега была назначена служебная проверка.

В пресс-службе добавили, что сбежавшие заключенные предположительно являются выходцами из Центральной Азии.

«Понимаю, что такая новость может вызвать беспокойство, но прошу не поддаваться панике. Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом. Информационная война продолжается, и ВСУ не упустит возможности воспользоваться этой ситуацией», — заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

Заместитель главы московской Общественной наблюдательной комиссии, осуществляющей общественный контроль учреждений ФСИН Ева Деркачева, написала в своем телеграм-канале, что подобного побега из колонии по подземным тоннелям «не было давно».

Телеграм-канал Readovka пишет, что на въезде и выезде из Липецка дежурят сотрудники ДПС, которые «останавливают каждую машину».