В Москве пьяный мужчина до смерти забил искусствоведа в ее же квартире

В Москве задержали гражданина Кыргызстана по подозрению в убийстве 78-летней доктора искусствоведения, сотрудницы Института искусствознания Раисы Кирсановой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, 39-летний мужчина, чье имя не называется, 19 октября проник в квартиру Кирсановой, расположенную на Открытом шоссе, и нанес ей несколько ударов по голове и туловищу. Женщину доставили в городскую больницу, однако врачи не смогли ее спасти.

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«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции на одном из этажей обнаружили приоткрытую дверь в квартиру, где мужчина наносил удары кулаками в область головы 78-летней хозяйке квартиры», — заявили в СК. Неназванный источник сообщил РИА «Новости», что нападавший находился в России нелегально.

Агентство пишет, что мужчина ходил по подъезду и стучал в двери других квартир. Соседи Кирсановой позвонили в полицию. Мужчину задержали на месте происшествия. Как пишет ТАСС, в момент задержания он был в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить свой поступок.

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По факту нападения возбудили уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, и нарушении неприкосновенности жилища. Пресс-служба СК сообщила, что в ближайшее время подозреваемому должны предъявить обвинение, а следствие будет просить избрать ему меру пресечения в виде ареста.

Кирсанова работала в Институте искусствознания с 1979 года и специализировалась на русском декоративно-прикладном искусстве и костюмах XVIII–XX веков в живописи и литературе. Также она была профессором кафедры искусствоведения в Театральном институте имени Бориса Щукина и преподавала на факультете журналистики в МГУ.