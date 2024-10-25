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Криминал

Девушку из Красноярска обманом заставили работать вебкам-моделью

2 минуты чтения 25.10.2024

Восемнадцатилетняя девушка откликнулась на вакансию модели для маркетплейсов, а ее заманили в вебкам-студию и попытались заставить работать. Девушка рассказала об этом журналистам красноярского издания NGS24.РУ.

Жительница Красноярска в этом году окончила школу и искала работу, пишет издание. На «Авито» она нашла объявление под названием «Модель для маркетплейсов». Авторы объявления обещали «красивым и уверенным» девушкам «учaстие в видео-съeмкax для pазличныx маркетплейсов» и оплату в 2500 рублей за одну съемку. Опыт работы для соискателей был не обязателен, говорится в тексте объявления, которое перепечатало NGS24.РУ.

Издание также выложило скриншоты переписки в WhatsApp, которые предоставила девушка. На скриншотах она общается с человеком, который говорит, что моделям предлагается рекламировать одежду, украшения и другие товары на стриминговых платформах вроде Twitch, а «вебкамом и эротическими съемками» организация «не занимается» и «не работает с форматом 18+».

Человек прислал ссылку на сайт modelinelook.ru как на сайт модельного агентства, куда устраивалась собеседница. Девушка в разговоре с журналистами NGS24.РУ отметила, что на сайте не нашла портфолио моделей, а для связи увидела только электронный ящик. По ее словам, человек, с которым она переписывалась, назвался Викторией.

Собеседница пригласила соискательницу взять паспорт и прийти по указанному в объявлении адресу на улицу Дмитрия Мартынова, 47. Девушка приехала в офис без вывески, где ее встретила молодая женщина, представившаяся Миланой.

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Женщина сфотографировала соискательницу на телефон, потом лицо девушки вместе с паспортом. И задавала вопросы, которые девушка в разговоре с NGS24.РУ назвала странными: «А есть ли у вас парень? А есть ли у вас отец?»

«Я говорю: “Зачем вы это спрашиваете?”, она отвечает: “Ну, мы просто дружим со всеми девочками, узнаем друг друга поближе”. Я еще раз спросила, не вебкам ли у них. Она говорит: “Нет, нет, у нас все законно, никакой эротики, ничего такого 18+”», — рассказала журналистам девушка. После собеседования женщина пригласила соискательницу на стажировку по другому адресу — Красная площадь, 9а.

«Это дом с дорогим жильем, на первом этаже находятся разные организации», пишет издание. Соискательницу попросили подняться на шестой этаж, в обычную квартиру. Девушку встретила другая женщина, которая проводила ее в комнату, где «перед ноутбуком стоял пуфик». Товаров, чтобы рекламировать, в комнате не было, рассказала девушка журналистам.

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«Мне включили сайт, он назывался “Стрипчат”. Мне сообщили, что там уже создана моя анкета со всеми моими данными», — рассказывала соискательница журналистам. По словам девушки, она сразу собралась уйти, но женщина-куратор пригрозила, что родители могут найти ее анкету на этом сайте.

«Она сказала, что удалить анкету с сайта невозможно, если не провести стрим минимум 12 часов. Дальше она ушла на кухню, а я стала общаться на сайте с каким-то мужчиной», — рассказала девушка. Мужчина не говорил по-русски и пытался перевести разговор «на интимные темы». «Короче, я полазила по этому сайту и нашла, как удалить свою анкету», — сказала изданию девушка. Удалив анкету, она незаметно вышла из квартиры.

NGS24.РУ пишет, что журналисты связались с человеком, представившимся Викторией. Собеседник сообщил журналистам, что студия «никогда не занималась вебкамом», у компании есть лицензия, а девушки «имеют официальное трудоустройство и белую зарплату». Журналисты позвонили женщине, которая проводила собеседования и фотографировала соискательницу, но та отказалась общаться, сказав: «С чего вы решили, что это вебкам-сайт?»

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