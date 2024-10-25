Вернувшийся с войны заключенный избил мать троих детей и велел ей вешаться

В городе Киселевске Кемеровской области вернувшийся в войны в Украине бывший заключенный избил свою сожительницу, мать троих детей, заставлял ее «вешаться» и писать предсмертную записку. 32-летнего мужчину зовут Евгений Конради и он служил в «ЧВК Вагнер», сообщило издание «Коса».

26-летняя женщина воспитывала детей в одиночку, пишет издание. После избиения сожительницы мужчина ушел из дома, потом снова вернулся, уже пьяным — и устроил погром, разрушив часть мебели, выбив окно и дверной замок.

23 октября полиция сообщила, что задержала мужчину. По словам полицейских, написавшей заявление на Конради девушке пришлось вызвать скорую помощь, «на ее теле имелись множественные ссадины и кровоподтеки».

Мужчину держали под стражей всего сутки за «появление в общественных местах в нетрезвом виде» — участковый задержал Конради пьяным на улице. В полиции сказали, что решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества» (статья 167 УК).

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Пострадавшая от побоев женщина рассказала телеграм-каналу «Новокузнецк столичный», что опасается за свою жизнь, пока «органы бездействуют». По словам женщины, ее не пустили к мировому судье, когда решался вопрос об аресте Конради на сутки, а «за побои мужчине так ничего и не было».

На войне в Украине Конради пробыл всего три месяца, пишет «Коса». После он пролежал три месяца в госпитале, а вскоре приехал в Киселевск. Конради судили в 2016 году за причинение тяжкого вреда здоровью, затем в 2019 году за кражу и в 2021 году за убийство. Он получил срок после того, как нанес своей сожительнице 70 ударов руками по лицу и голове, бил телевизором, а затем, «желая причинить женщине особые мучения и страдания», взял нож и «поглумился над жертвой».