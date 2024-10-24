Россиянин убил двух украинцев в Германии из-за «уязвленной национальной гордости»

Прокуратура Мюнхена выдвинула 57-летнему россиянину обвинения в убийстве двух украинцев. Убийство произошло в апреле, обвиняемый действовал по мотивам «уязвленной национальной гордости», сообщила со ссылкой на обвинительное заключение немецкая редакция телеканала Euronews.

Двое украинских военных в возрасте 23 и 36 лет были убиты в апреле в баварском городе Мурнау на юге Германии. Мужчины проходили реабилитацию в местной клинике после медицинских операций, писал украинский МИД.

В баварской полиции рассказали, что 36-летний потерпевший погиб от колотых ран на месте, а 23-летнего врачи успели доставить в больницу, однако «неотложные меры по реанимации» ему не помогли.

Убийца скрылся с места преступления, но вскоре полиция задержала гражданина России, который жил поблизости.

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Согласно версии прокуратуры, россиянин и два украинца были знакомы и вместе выпивали неподалеку от торгового центра в Мурнау. Однако во время застолья они поссорились, разговаривая о войне в Украине. Обвиняемый ушел домой и вернулся с ножом, напав на собутыльников из-за, как говорится в обвинительном заключении, «уязвленной национальной гордости».

Как заявили журналистам следователи баварского Центрального управления по борьбе с экстремизмом и терроризмом (ZET), россиянин был «ярым сторонником российской агрессивной войны и националистом». Мужчина жил в ФРГ с 1990-х годов.

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Прокуратура направила обвинительное заключение во Второй окружной суд Мюнхена, который должен решить, будет ли открыто производство по делу, сообщил телеканал.

Весной в городе Хоккенхайме на юго-западе Германии были найдены тела двух украинок, 51-летней Марины Стеценко и ее 27-летней дочери Маргариты. Полуторамесячная дочь Маргариты Мия пропала. Полиция задержала по подозрению в убийстве супружескую пару из города Зандхаузена, граждан ФРГ. Следствие подозревает, что пара собиралась присвоить ребенка и выдавать за своего, сообщил Euronews.