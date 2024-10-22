Певицу Глюк’oZу оштрафовали за употребление наркотиков

Мировой суд в Москве оштрафовал певицу Наталью Чистякову-Ионову, более известную под сценическим псевдонимом Глюк’oZa, на пять тысяч рублей. Ее признали виновной в потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (ч. 1 ст. 6.9 КоАП), передает РБК.

Поводом для составления протокола стало появление Глюк’oZы в аэропорту Шереметьево в состоянии наркотического опьянения. В документе говорится, что составившие его полицейские определили это «внешне по визуальным признакам».

У меня 13-й размер груди Мне постоянно свистят в спину и регулярно домогаются. Я часто чувствую себя куском мяса, потому что во мне не видят человека Общество 4 минуты чтения

Как сообщается, певица отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. При этом при вынесении решения суд «учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие несовершеннолетних детей».

В июле Глюк’oZу обвинили в появлении в состоянии наркотического опьянения на своем выступлении в Красноярске, приуроченном к Дню металлурга. «Первую и вторую песню Глюкоза исполнила на отлично, а затем начались странности: перестала попадать в ноты, ходила по кругу, чесалась и задавала странные вопросы. Отпустило ее почти спустя час, к концу выступления», — рассказали телеграмм-каналу Baza источники, которые, как утверждается, имеют отношение к площадке, где прошел концерт.

Вопрос, который никто не задает Российские военные в равной степени ждут победы и предательства. Но никто не думает о том, о чем нужно думать в первую очередь Политика 5 минут чтения

Позже сама певица объяснила свое состояние на сцене недавней смертью любимой бабушки и приемом антидепрессантов. В свою очередь, бывший продюсер Глюк’oZы Максим Фадеев заявил, что намерен лишить певицу права исполнять написанные им песни, а также пользоваться псевдонимом Глюк’oZa.