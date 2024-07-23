Глюк’oZa объяснила свое поведение на концерте в Красноярске смертью бабушки и приемом антидепрессантов

Певица Наталья Ионова, более известная под псевдонимом Глюк’oZa, объяснила свое поведение на концерте в Красноярске, после которого многие зрители жаловались, что она вышла на сцену в «неадекватном состоянии».

В посте на своей странице в инстаграме она назвала последний месяц своей жизни «сложнейшим» из-за смерти бабушки Лидии, которая ее «растила и была главным человеком» и «атаки бывшего продюсера».

По словам певицы, все это «выбило ее из колеи», у нее начались панические атаки, из-за чего она была вынуждена начать принимать антидепрессанты.

«У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — написала Глюк’oZa.

«Хочу принести свои извинения, что разочаровала вас. Я никогда вас не подводила, но, пожалуй, сейчас я нахожусь в очень тяжелом состоянии», — добавила она, отметив, что «были те, кому концерт понравился».

20 июля Глюк’oZa выступила в Красноярске на концерте, организованном компанией «Русал» по случаю Дня металлурга. Как писал телеграм-канал Baza со ссылкой на источники среди организаторов выступления, после второй песни певица начала вести себя «странно» — «перестала попадать в ноты, ходила по кругу, чесалась и задавала странные вопросы».

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