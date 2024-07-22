Глюк’oZa может лишиться псевдонима после скандального выступления в Красноярске 

Продюсер Максим Фадеев заявил, что намерен лишить Наталью Чистякову-Ионову права пользоваться псевдонимом Глюк'oZa и петь его песни. Об этом после выступления певицы на концерте в честь Дня металлурга в Красноярске он рассказал в своем телеграм-канале.

«Мы официально заявили, что она больше не является частью группы Глюк'oZa. <...> Она была всего лишь приглашенной актрисой, ее время вышло в коллективе, поэтому ее попросили уйти», — сказал Фадеев, добавив, что это решение также связано с политическими взглядами певицы.

Фадеев не объяснил, о каких именно взглядах певицы идет речь. Ранее она неоднократно посещала аннексированный Крым. 24 февраля 2022 года в инстаграме Глюк'oZa написала «Нет войне». В конце 2023 она года была среди гостей «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой, а 23 февраля 2024 опубликовала поздравление для тех, «кто стоял и стоит на защите нашей Родины».

Глюк'oZa выступила на Дне металлурга в Красноярске в субботу, 20 июля. Портал NGS24 пишет, что концерт был организован компанией «Русал». Издание также отмечает, что некоторые зрители были возмущены выступлением певицы и заявляли, что она вышла на сцену не в трезвом виде.

«Первую и вторую песню Глюкоза исполнила на отлично, а затем начались странности: перестала попадать в ноты, ходила по кругу, чесалась и задавала странные вопросы. Отпустило ее почти спустя час, к концу выступления», — рассказали телеграмм-каналу Baza источники, которые, как утверждается, имеют отношение к площадке, где прошел концерт.

При этом Baza пишет, что в райдер певицы входила бутылка коньяка, но Глюк'oZa к ней «не притрагивалась». За это выступление, по данным канала, артистка получила 5,5 миллиона рублей.

В то же время телеграм-канал Mash со ссылкой на подругу Глюк'oZы пишет, что причиной такого поведения певицы могла стать депрессия из-за смерти бабушки.

Теперь на Наталью Чистякову-Ионову в суд собираются подать продюсер Максим Фадеева, а также организаторы концерта в Красноярске.

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