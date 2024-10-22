Отбывающий пожизненный срок экс-сенатор пытался подкупить сотрудников «Черного дельфина»

Против бывшего сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, приговоренного к пожизненному тюремному заключению по обвинению в убийствах, завели уголовное дело о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 3 ст. 291 УК). Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале Следственного комитета.
«Установлено, что с июля по октябрь 2024 года Арашуков, осужденный к пожизненному лишению свободы и содержащийся в ИК-6 (“Черный дельфин”), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее трех миллионов рублей за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным», — говорится в нем. О попытке подкупа в правоохранительные органы сообщил сотрудник колонии.
В свою очередь, РИА «Новости» опубликовало видео, предоставленное Центром общественных связей ФСБ. На нем Арашуков обсуждает условия взятки с сотрудником колонии, используя в основном жестикуляцию и междометия. При этом агентство пишет, что речь шла о сумме в пять миллионов рублей, а не три.
17 октября в инстаграме Арашукова появился пост, адресованный главе Чечни Рамзану Кадырову. В нем осужденный на пожизненный срок экс-сенатор называет последнего «дорогим старшим братом», просит прощения и просит оказать помощь его семье. При этом в посте не уточняется, ни за что извиняется Арашуков, ни о какой помощи просит главу Чечни.
Как пишет РБК, в 2023 году Арашуков, который отбывает наказание в колонии для осужденных на пожизненное заключение «Черный дельфин», пожаловался на издевательства со стороны сотрудников колонии. Так, по его словам, в первый день нахождения там его полностью раздели и угрожали сделать ему клизму, а затем на семь суток поместили в штрафной изолятор. Там, по словам Арашукова, его по несколько часов заставляли стоять в позе «ласточки». Представители ФСИН эти обвинения отрицали.
В 2016 году Рауф Арашуков стал сенатором от Карачаево-Черкесии, а в 2019 году его задержали прямо на заседании Совета Федерации. Позже Рауфа и его отца Рауля Арашукова приговорили к пожизненным срокам лишения свободы по обвинению в организации убийства двух человек.