Одного из крупнейших наркоторговцев задержали благодаря его любви к бильярду

В Колумбии местные правоохранители отчитались о задержании одного из крупнейших в мире наркоторговцев — итальянского мафиози Густаво Ночеллу по прозвищу Гермес. Об этом глава национальной полиции Колумбии Уильям Рене Саламанка Рамирес написал в соцсети X.

По его словам, операция по задержанию Гермеса, которую проводили колумбийские полицейские в сотрудничестве с итальянскими, длилась около шести месяцев. А задержать его помогла любовь преступника к бильярду.

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«Бильярдный стол выдал очередного “крестного отца” итальянской мафии! Мы поймали в Медельине одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире, итальянца Густаво Ночеллу», — заявил Рамирес.

Как сообщается, чтобы скрыться от полиции, Новелла каждые три месяца менял место жительства, при этом повсюду возил с собой любимый бильярдный стол.

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Силовикам удалось отследить его перемещения и вычислить новое место жительства Гермеса. В итоге его задержали в роскошной квартире в одном из наиболее фешенебельных районов колумбийского города Медельин — Эль-Побладо.

По данным полиции, задержанный являлся главным связующим звеном между колумбийскими картелями, производящими кокаина, и итальянской мафии, которая занимается распространением наркотика в Европе. В частности, Гермес отвечал за координацию доставки кокаина из Колумбии в Амстердам на кораблях и парусных лодках, а затем b за его переправку в итальянский Неаполь.