Украинская разведка сообщила об убийстве под Брянском российского военного летчика

Российский военный летчик, причастный, как утверждается, к авиаудару по жилому дома в Днепре, убит под Брянском. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.
В нем говорится, что тело летчика было найдено в селе Супонево. «Тело российского военного преступника Дмитрия Голенкова обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком», — сообщили в ГУР.
В то же время издание «Вот Так» сообщило, что родные Голенкова отрицают его гибель. «Он [Дмитрий Голенков] жив, здоров», — рассказал журналистам один из них.
«Похож и похож [убитый, чьи фотографии выложило ГУР Украины], чего бубнить-то», — прокомментировал сходство тела на фотографиях, опубликованных ГУР, собеседник издания.
В ГУР утверждают, что Голенков служил в 52-м тяжелом бомбардировочном авиаполке ВКС России, где занимал должность начальника штаба авиационной эскадрильи. По данным спецслужбы, именно Голенков несет отвественность за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, в результате которого погибли 46 мирных жителей, включая шестерых детей.
Кроме того, в украинской военной разведке утверждают, что Голенков причастен к атаке на ТРЦ «Амстор» в Кременчуге Полтавской области 27 июня 2022 года. Жертвами того удара стали 22 человека.
Российские официальные источники никак не комментировали ни сообщения о причастности Голенкова к ударам по гражданским объектам, ни информацию о его гибели.