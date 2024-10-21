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Криминал

Украинская разведка сообщила об убийстве под Брянском российского военного летчика

2 минуты чтения 21.10.2024

Российский военный летчик, причастный, как утверждается, к авиаудару по жилому дома в Днепре, убит под Брянском. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

В нем говорится, что тело летчика было найдено в селе Супонево.  «Тело российского военного преступника Дмитрия Голенкова обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком», — сообщили в ГУР.

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В то же время издание «Вот Так» сообщило, что родные Голенкова отрицают его гибель. «Он [Дмитрий Голенков] жив, здоров», — рассказал журналистам один из них. 

«Похож и похож [убитый, чьи фотографии выложило ГУР Украины], чего бубнить-то», — прокомментировал сходство тела на фотографиях, опубликованных ГУР, собеседник издания. 

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В ГУР утверждают, что Голенков служил в 52-м тяжелом бомбардировочном авиаполке ВКС России, где занимал должность начальника штаба авиационной эскадрильи. По данным спецслужбы, именно Голенков несет отвественность за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, в результате которого погибли 46 мирных жителей, включая шестерых детей.

Кроме того, в украинской военной разведке утверждают, что Голенков причастен к атаке на ТРЦ «Амстор» в Кременчуге Полтавской области 27 июня 2022 года. Жертвами того удара стали 22 человека.

Российские официальные источники никак не комментировали ни сообщения о причастности Голенкова к ударам по гражданским объектам, ни информацию о его гибели.

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