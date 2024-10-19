Wildberries увеличил продажи товаров для квадробики на 4800%

Маркетплейс Wildberries сообщил о росте продаж товаров для квадробики с начала года в штуках на 4800%. В деньгах рост составил 4700%, сообщил РБК со ссылкой на представителей компании «РВБ», объединившей активы Wildberries и рекламного оператора Russ.

Точные цифры в единицах товара и рублях представители компании журналистам не назвали. Они уточнили, что отдельно в Москве рост составил около 4200% в штуках и 4400% в денежном выражении.

С начала года рост продаж товаров для квадробики в России был точечным, но к концу весны приобрел массовый характер, сообщили собеседники РБК. Скачок спроса отчасти связан «с масштабированием бизнеса маркетплейса», но прежде всего — с эффектом низкой базы прошлого года, объяснили представители компании. Тогда «спрос на такие товары был точечным, а сейчас приобрел более массовый характер», — пояснили собеседники издания.

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Самым рекордным по объему продаж стал май 2024 года, с тех пор спрос оставался «на стабильно высоком уровне», сказали представители Wildberries и Russ. Сейчас «прослеживается тенденция к постепенному охлаждению интереса к этой категории товаров», — добавили собеседники РБК.

Журналисты издания нашли на маркетплейсе около полутора тысяч товаров, в названии которых фигурирует слово «квадробер». Это маски, перчатки-лапы, хвосты и заготовки для самостоятельного создания подобных аксессуаров, пишет РБК.

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В октябре заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что разрабатывает законопроект о запрете «пропаганды квадроберства» в СМИ, фильмах и интернете. По словам депутата, в России складываются сообщества любителей квадробики, отождествляющие себя с животными, и это «не так безобидно, как кажется на первый взгляд». Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил уполномоченному по правам ребенка ввести в России для родителей детей-квадроберов наказание «вплоть до уголовного».