СМИ: Россия собирается потратить почти половину бюджета на войну и силовиков

Расходы на «национальную оборону», «национальную безопасность и правоохранительную деятельность» составят в следующем году около 40% всех бюджетных ассигнований России. Расходы на войну и силовиков вырастут на 27%, пишет Bloomberg со ссылкой на текст документа.

Журналисты издания сообщили, что российские власти собираются увеличить военные расходы с 10,4 триллионов рублей в 2024-м до 13,2 триллионов рублей в 2025 году. Таким образом на «национальную оборону и безопасность» в будущем году будет потрачено 6,2% валового внутреннего российского продукта — больше, чем расходы на здравоохранение, образование, социальную политику и национальную экономику вместе взятые, — отметило издание.

Секретные статьи расходов, содержание которых в проекте федерального бюджета не раскрывается, увеличатся с запланированных в этом году 11,1 триллионов рублей до 12,9 триллионов в 2025-м, пишет Bloomberg. Это около 30% всех государственных расходов, сообщили журналисты.

Правительство намерено сократить дефицит бюджета в будущем году до 0,5% ВВП (в 2024 году он составляет 1,1%). По данным Bloomberg, прогноз основан на ожиданиях роста нефтегазовых доходов после введения прогрессивного подоходного налога и поступлений от налога на добавленную стоимость, а также от роста акцизов и импортных пошлин. Власти не собираются повышать НДС, но ожидают увеличения поступлений в казну из-за роста цен, сообщили журналисты.

Российское правительство могут подвести нефтегазовые доходы, которые к 2027 году должны упасть с нынешних 11,3 триллионов рублей до 9,77 триллионов из-за стагнации глобальных цен на нефть и газ, заявил главный экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.

В 2026 и 2027 годах авторы документа планируют сократить расходы по статье «национальная оборона» до 5,6 % и 5,1 % ВВП соответственно, пишет Bloomberg.

В трехлетнем проекте бюджета, принятом на 2024-2026 году, тоже предполагалось, что военные расходы после резкого роста в нынешнем году почти так же резко снизятся в 2025-2026-х, обратило внимание The Bell.

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