Меры российских властей по повышению рождаемости назвали бесполезными

Меры российских властей по повышению рождаемости, будь то запрет «пропаганды чайлдфри» или попытка ограничить право на аборт, бесполезны. Они не помогут России решить демографические проблемы и лишь усложнят жизнь женщин, считают демографы, с которыми поговорил «Холод».

Демограф-исследователь Высшей школы социальных наук в Париже Абы Шукюров уверен, что запрет «пропаганды чайлдфри» не повысит рождаемость в России. С ним согласен демограф Алексей Ракша, который считает, что за идеей запрета чайлдфри в России стоят идеологические причины, а в самой инициативе «никакой демографии нет».

Шукюров рассказал об исследованиях, в ходе которых демографы выяснили, что в основном детей не заводят те люди, у которых не сложилась личная жизнь. По некоторым данным в России у 9% женщин в возрасте 45-49 нет детей. Однако не ясно, сколько из них осознанно решили не заводить детей — число чайлдфри точно узнать невозможно.

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Налог на бездетность, который сейчас обсуждают на федеральном телевидении, не поможет выправить рождаемость, считает Шукюров. Он напомнил об опыте СССР, где был введен подобный налог, но рождаемость все равно снижалась. По его мнению, сейчас эта мера нужна государству только для того, чтобы получать больше денег. Дополнительные месячные траты не станут стимулом рожать для тех граждан, которые не хотят детей, считает демограф.

Ограничение права на аборт тоже не поможет России наладить демографию, считает демограф Дмитрий Закотянский. По словам эксперта, в России и так стали намного реже делать аборты: до 2007 года женщины прерывали с помощью абортов больше половины беременностей, а сейчас аборт делают лишь 20% беременных.

По словам Закотянского, женщины всегда смогут найти способ избавиться от нежелательного ребенка. Он напомнил об опыте времен Сталина, когда аборты были запрещены: тогда уже в первый год запрета число погибших во время беременности, родов или послеродового периода увеличилось на 76%.

Аналитики ООН считают, что пик количества жителей в России уже достигнут и к 2100 году он будет только снижаться. ООН прогнозирует, что к концу XXI века население России может сократиться на 20 миллионов человек и достигнет 125-130 миллионов жителей. Демограф Алексей Ракша считает, что прогнозы ООН сильно завышены: если в России ничего не поменяется, то к концу века в стране будет жить меньше 100 миллионов человек. При самых негативных сценариях эксперты ожидают еще более драматичный демографических спад на 60 миллионов человек.