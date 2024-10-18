Опрос: половина жителей крупных городов отказались бы от работы с зарплатой меньше 50 тысяч рублей 

Почти половина россиян, которые живут в городах-миллионниках, отказались бы от вакансий, где предлагают меньше 50 тысяч рублей. Об этом говорят данные опроса «Ренессанс страхования» и исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру», с которыми ознакомился РБК.

Еще 22% респондентов не согласны работать меньше чем за 100 тысяч рублей. При этом около 6% опрошенных заявили, что минимальная зарплата для них начинается от 120 тысяч рублей, 3% респондентов назвали сумму в 150 тысяч.

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Меньше 6% опрошенных согласны, что за их профессиональные навыки можно платить меньше 50 тысяч рублей. Около 40% считают, что они должны получать от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. При этом каждый пятый оценил свои рабочие навыки в 100–120 тысяч рублей, а каждый шестой — в 120–150 тысяч рублей. Еще 12% респондентов из городов-миллионников оценили свои навыки дороже 150 тысяч, а 8% — выше 200 тысяч рублей.

В то же время большинство респондентов (67%) считают, что их нынешняя зарплата скорее (44%) или абсолютно (23%) не сопоставима с их собственной оценкой своих навыков.

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Кроме низких зарплат жители городов-миллионников также назвали еще несколько факторов, которые могут побудить их отказаться от вакансии. Среди них выплата зарплаты полностью в конверте или серая зарплата с минимальной белой частью, отсутствие соцпакета, медицинской страховки и перспектив карьерного роста.

Ранее россияне рассказали о своих представлениях о бедности и богатстве. Так в Москве «бедными» считают людей, которые зарабатывают меньше 45 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 41 тысячу рублей, а в других регионах — на уровне 42 тысяч. Среднее значение «порога богатства» оказалось на уровне 860 тысяч рублей в месяц.