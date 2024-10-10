EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россияне назвали рубежи бедности и богатства

12:45 10.10.2024

Россияне поделились своими представлениями о бедности и богатстве и назвали суммы ежемесячного заработка, которые, по их мнению, относят человека к той или иной категории. Соответствующий опрос, как пишет РБК, провел рекрутинговый портал Superjob.

Так, согласно результатам опроса, жители Москвы считают «бедными» людей, зарабатывающих менее 45 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге «порогом бедности» респонденты назвали ежемесячный заработок в 41 тысячу рублей, а в других регионах планка оказалась на уровне 42 тысяч.

Среднее значение «порога богатства», названного респондентами, оказалось на уровне 860 тысяч рублей в месяц. При этом в Москве богатыми называли людей, зарабатывающих в месяц не менее 890 тысяч рублей, а в Петербурге, чтобы считаться богатым необходим заработок выше 800 тысяч рублей.

Я похоронил своего девятилетнего сына
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
Общество30 минут чтения

Авторы опроса отмечают, что представления о богатстве у мужчин и женщин отличаются, Так, например в столице, по мнению мужчин, богатые люди получают не менее 920 тысяч рублей ежемесячно, а женщины считают богатыми тех, чей доход в месяц составляет не менее 780 тысяч рублей.

Официально «порогом бедности» в России считается ежемесячный доход менее 14 399 рублей в месяц. По итогам 2023 года, Росстат сообщил о снижении  уровня бедности в России до исторического минимума  в 9,3% населения, что составляет около 13,5 миллиона человек.

Мне 32 года, и я считаю себя старой
Мне 32 года, и я считаю себя старой
Я боюсь не добиться успеха, а времени остается все меньше
Общество16 минут чтения

Ранее Superjob провел опрос, в ходе которого: выяснил, сколько россиянам надо денег для счастья. Сравнение результатов этих опросов показывает, что россияне действительно считают, что счастье не в богатстве. 

Так, еще в сентябре в Москве говорили, что для счастья нужно всего 276 тысяч рублей в месяц, а в среднем по России этот показатель оказался на уровне 215 тысяч. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
30 минут чтения
«Мышцу счастья» можно натренировать
Мир
«Мышцу счастья» можно натренировать
Шесть простых упражнений, чтобы почувствовать себя лучше при тревоге и депрессии
5 минут чтения
Мне 32 года, и я считаю себя старой
Общество
Мне 32 года, и я считаю себя старой
Я боюсь не добиться успеха, а времени остается все меньше
16 минут чтения
«Американская мечта» все еще недоступна
Мир
«Американская мечта» все еще недоступна
Среднестатистический американец не сможет воплотить ее, даже сложив свои доходы за всю жизнь
6 минут чтения
«Приспусти бретельки, расслабься, это искусство»
Общество
«Приспусти бретельки, расслабься, это искусство»
Астраханский фотограф больше 10 лет домогался моделей. Он звал на съемку даже 11-летних девочек
14 минут чтения
Я уехал из Украины в разгар мобилизации
Общество
Я уехал из Украины в разгар мобилизации
Я женился и строю свою жизнь в Европе. Меня называют трусом, но я не чувствую вины за то, что отказался воевать
29 минут чтения