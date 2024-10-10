Россияне назвали рубежи бедности и богатства

Россияне поделились своими представлениями о бедности и богатстве и назвали суммы ежемесячного заработка, которые, по их мнению, относят человека к той или иной категории. Соответствующий опрос, как пишет РБК, провел рекрутинговый портал Superjob.

Так, согласно результатам опроса, жители Москвы считают «бедными» людей, зарабатывающих менее 45 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге «порогом бедности» респонденты назвали ежемесячный заработок в 41 тысячу рублей, а в других регионах планка оказалась на уровне 42 тысяч.

Среднее значение «порога богатства», названного респондентами, оказалось на уровне 860 тысяч рублей в месяц. При этом в Москве богатыми называли людей, зарабатывающих в месяц не менее 890 тысяч рублей, а в Петербурге, чтобы считаться богатым необходим заработок выше 800 тысяч рублей.

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Авторы опроса отмечают, что представления о богатстве у мужчин и женщин отличаются, Так, например в столице, по мнению мужчин, богатые люди получают не менее 920 тысяч рублей ежемесячно, а женщины считают богатыми тех, чей доход в месяц составляет не менее 780 тысяч рублей.

Официально «порогом бедности» в России считается ежемесячный доход менее 14 399 рублей в месяц. По итогам 2023 года, Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России до исторического минимума в 9,3% населения, что составляет около 13,5 миллиона человек.

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Ранее Superjob провел опрос, в ходе которого: выяснил, сколько россиянам надо денег для счастья. Сравнение результатов этих опросов показывает, что россияне действительно считают, что счастье не в богатстве.

Так, еще в сентябре в Москве говорили, что для счастья нужно всего 276 тысяч рублей в месяц, а в среднем по России этот показатель оказался на уровне 215 тысяч.