Растерзавшим сотрудницу крымского зоопарка львам сохранят жизнь

Руководство крымского сафари-парка «Тайган» не планирует усыплять львов, которые накануне убили одну из сотрудниц. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил директор парка Олег Зубков.

«Львы здесь ни при чем, это человеческий фактор. Усыплять львов не будем, потому что они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок, они действуют по своим инстинктам и правилам», — пояснил он.

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Зубков также отметил, что погибшая сотрудница проработала в «Тайгане» 18 лет. По словам директора, она прошла путь от рабочего до управляющего и хорошо знала львов.

Накануне стало известно о гибели в сафари-парке «Тайган» его управляющей Леокадии Переваловой. Как сообщалось, женщина, вероятно, допустила ошибку при уборке клетки с хищниками.

Перед тем, как войти в клетку, она не закрыла засов между внутренним и внешним вольерами. В результате львы напали на Перевалову и убили ее. Коллеги погибшей, обнаружившие ее тело, не смогли оказать ей никакой помощи, «поскольку львы ее просто растерзали», рассказал Зубков. «Львы высшие хищники и они не прощают ошибок», — заявил он.

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На сайте сафари-парка «Тайган» сообщается, что там содержится около 60 львов, 40 тигров и сотни других животных.

В управлении Следственного комитета России по аннексированным республике Крым и Севастополю заявили, что по факту смерти Переваловой возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК).