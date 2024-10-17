Россияне снова смогут оплачивать покупки смартфоном

Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором карт «Мир» и системы быстрых платежей (СБП), разработала технологию оплаты покупок с помощью смартфонов на Android и iOS без использования Apple Pay и Google Pay. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора НСПК Дмитрия Дубынина.
«Наше решение заключается в том, что мы обеспечиваем бесконтактную оплату по данной технологии в малом радиусе действия относительно терминала оплаты. По сути, это способ идентификации платежа, который нам более недоступен», — рассказал Дубынин.
По его словам, уже около 20 российских банков заинтересовались технологией. В НСПК заявили, что новый способ оплаты использует Bluetooth и получит название «Волна». При этом сервис должен работать как онлайн, так и офлайн. Для проведения оплаты придется использовать новые терминалы, поддерживающие технологию.
«В отличие от NFC “Волной” можно оплачивать на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона», — добавили в НСПК.
После начала войны в Украине у россиян пропала возможность оплачивать покупки с помощью Apple Pay и Google Pay. При этом, как отмечает РБК, жители России некоторое время могли проводить оплату с помощью Samsung Pay и Mir Pay. Однако в марте 2023 года стало известно, что Mir Pay пропал из магазина приложений Google Play. Тогда же Samsung заявил, что прекращает работу с картами «Мир».
До этого банки «Сбер» и «Альфа» предложили заменить ушедшие из России технологии бесконтактной оплаты специальными наклейками. О планах запуска подобной системы оплаты также сообщал «Тинькофф-банк».