«Сбер» и «Альфа» заменят Apple Pay наклейками на смартфон 

«Сбер» и «Альфа» предложили новую опцию для своих клиентов, которая призвана заменить неработающий в России Apple Pay и Google Pay. Для этого банки выпустят так называемые платежные стикеры.

«Платежный стикер дает возможность совершать оплату в одно касание. В первую очередь технология нужна владельцам айфонов, которые привыкли совершать платежи бесконтактно», — говорится в сообщении «Сбера».

Как сообщается, платежный стикер похож на банковскую карту в миниатюре, но без номера и CVC-кода.

«Пользователю достаточно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона — лучше в нижней его части, чтобы работе стикера не мешала NFC-антенна», — рассказали в «Сбере».

Массовое тестирование там намерены запустить в начале февраля. Как ожидается, в нем примут участие 100 тысяч клиентов банка.

В то же время в «Альфе» уже сообщили не о тестировании, а о полноценном запуске такой услуги.

«Пока другие банки только обещают, мы уже доставляем платежные стикеры для смартфонов. Стикерами можно платить вместо Apple Pay», — говорится в сообщении банка в телеграме.

Ранее «Тинькофф-банк» объявил о планах запуска технологии платежных стикеров в январе 2023 года. Весной прошлого года после начала войны в Украине о прекращении своей работы в России объявили платежные системы Visa и Mastercard. После этого выпущенные в России карты перестали работать за границей и их стало невозможно привязать к системам Apple Pay и Google Pay.

Источники: РБК, «Альфа»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.