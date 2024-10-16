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Общество

Фермер пять лет держал в рабстве четырех человек

23:43 16.10.2024

В Хакасии 49-летний житель Усть-Абаканского района с 2018 по 2023 год держал в рабстве троих мужчин и одну женщину. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В сообщении СК говорится, что принадлежащая мужчине ферма расположена в 20 километрах от аала (поселение сельского типа — Прим. «Холода») Чарков. Фермер, чье имя не называется, подыскал себе сотрудников, «ведущих асоциальный образ жизни». Они должны были выполнять различные работы на территории фермы, а ее владелец обещал выплачивать им зарплату.

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«Фактически фермер не оплачивал их труд, удерживал потерпевших против их воли, отбирал личные документы, заставлял ежедневно работать на ферме по 16 часов в сутки, а в качестве наказания за непослушание избивал и закрывал в погребе», — сказано в пресс-релизе.

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В СК отметили, что сотрудники неоднократно пытались сбежать с фермы, но ее владельцу удавалось вернуть их обратно. На ферме провели обыск, в ходе которого у мужчины изъяли личные документы потерпевших, а также охотничье ружье и порох.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об использовании рабского труда двух и более лиц с применением шантажа и насилия, истязании, похищении людей из корыстных побуждений, незаконном лишении свободы, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Мужчину отправили в СИЗО, свою вину он не признал.

Кроме того, в отношении брата фермера возбудили уголовное дело по статье о принуждении одного из потерпевших давать ложные показания в пользу обвиняемых.

Ранее стало известно о том, что в Саратовской области фермеру предъявили обвинения в том, что он держал в рабстве троих человек. Тогда сообщалось, что попасть на ферму троим потерпевшим помогли «неустановленные лица».

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