Фермер держал в рабстве троих мужчин

Пугачевский межрайонный следственный отдел в Саратовской области предъявил мужчине обвинение по статье об использовании рабского труда (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 127.2 УК). Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону в своем телеграм-канале.

Имя мужчины в пресс-службе не разглашают. Издание «Версия-Саратов» утверждает, что подозреваемого зовут Мамед Кулиев. По версии следствия, с апреля по август этого года он держал в рабстве трех человек на своей ферме. «Коммерсантъ» пишет, что пострадавшими оказались мужчины 1968, 1978 и 1985 годов рождения.

«Версия-Саратов» отмечает, что потерпевшие попали на ферму при посредничестве «неустановленных лиц». Изначально им обещали выплачивать зарплату.

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«Обвиняемый безвозмездно использовал труд троих мужчин по осуществлению работ по уходу за домашними животными… При этом он контролировал выполнение работ, угрожая им применением насилия в случае принятия попыток покинуть территорию домовладения и отказа от выполнения работ в таких условиях», — сказано в пресс-релизе.

«Коммерсантъ» отмечает, что один из мужчин был избит. 5 августа один из потерпевших смог воспользоваться моментом и сбежать с фермы. После побега он обратился в правоохранительные органы.

На данный момент Кулиева отправили в СИЗО, несмотря на заверения подозреваемого и его защитника в том, что он не собирается скрываться и оказывать давление на потерпевших.

В пресс-релизе отмечается, что следователи проводят необходимые процессуальные действия, чтобы установить обстоятельства произошедшего и собрать доказательства. Согласно статье об использовании рабского труда, мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

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