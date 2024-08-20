Фермер держал в рабстве троих мужчин

Пугачевский межрайонный следственный отдел в Саратовской области предъявил мужчине обвинение по статье об использовании рабского труда (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 127.2 УК). Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону в своем телеграм-канале.
Имя мужчины в пресс-службе не разглашают. Издание «Версия-Саратов» утверждает, что подозреваемого зовут Мамед Кулиев. По версии следствия, с апреля по август этого года он держал в рабстве трех человек на своей ферме. «Коммерсантъ» пишет, что пострадавшими оказались мужчины 1968, 1978 и 1985 годов рождения.
«Версия-Саратов» отмечает, что потерпевшие попали на ферму при посредничестве «неустановленных лиц». Изначально им обещали выплачивать зарплату.
«Обвиняемый безвозмездно использовал труд троих мужчин по осуществлению работ по уходу за домашними животными… При этом он контролировал выполнение работ, угрожая им применением насилия в случае принятия попыток покинуть территорию домовладения и отказа от выполнения работ в таких условиях», — сказано в пресс-релизе.
«Коммерсантъ» отмечает, что один из мужчин был избит. 5 августа один из потерпевших смог воспользоваться моментом и сбежать с фермы. После побега он обратился в правоохранительные органы.
На данный момент Кулиева отправили в СИЗО, несмотря на заверения подозреваемого и его защитника в том, что он не собирается скрываться и оказывать давление на потерпевших.
В пресс-релизе отмечается, что следователи проводят необходимые процессуальные действия, чтобы установить обстоятельства произошедшего и собрать доказательства. Согласно статье об использовании рабского труда, мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
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