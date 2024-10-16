Дважды уничтоженную табличку «Последнего адреса» защитили от вандалов пуленепробиваемым стеклом 

В Москве жители одного из домов на Тверской-Ямской улице поместили мемориальный знак в память о поэте и писателе Переце Маркише под бронированное стлекло. Об этом сообщила координатор проекта «Последний адрес» Оксана Матиевская.

«Так теперь выглядит табличка поэту и писателю Перецу Маркишу, которого расстреляли вместе с другими членами Еврейского антифашистского комитета в 1952 году. Дважды стальная табличка пропадала со стены, и вот жители дома разозлились как следует и решили — а закроем ее бронированным стеклом! Как Мона Лиза в Лувре», — написала она в фейсбуке.

К 2100 году в России будет меньше 100 миллионов человек Борьба с ЛГБТ, чайлдфри и абортами только усугубляет ситуацию. Вот как можно было бы замедлить сокращение населения Общество 10 минут чтения

Таблички «Последнего адреса», посвященные жертвам Большого террора, в начале лета 2023 года стали исчезать с фасадов домов в Москве. Так, знаки пропали с домов на Большой Полянке, Новокузнецкой улице, в Лаврушинском переулке, а также с нескольких зданий в окрестностях Тверской улицы.

Осенью прошлого года в Петербурге пропали сразу 34 таблички с именами репрессированных. Тогда же стало известно о пропаже знака с фасада дома в Перми. Представители «Последнего адреса» тогда говорили, что речь может идти о сотнях уничтоженных памятных знаков.

Природа перестала справляться с экологическим ущербом человека Это оказалось сюрпризом для ученых, которые теперь прогнозируют, что необратимые климатические изменения произойдут гораздо раньше Мир 5 минут чтения

«Последний адрес» — проект, посвященный жертвам политических репрессий и произвола Советской власти, в рамках которого на фасадах домов, с согласия жителей, устанавливаются небольшие таблички с именами репрессированных жильцов дома. С юридической точки зрения, как ранее писал «Коммерсантъ» со ссылкой на активистов проекта, эти таблички приравнены к знакам «Осторожно, сосульки» или «Машины у ворот не ставить».