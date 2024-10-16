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Общество

Shaman зарегистрировал алкогольный бренд «Я русский»

16:10 16.10.2024

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, подал две заявки в Роспатент на регистрацию бренда «Я русский». Одна из заявок позволяет выпускать водку, виски, ром, вино, джин, сидр, медовуху и другой алкоголь, сообщил РБК.

Заявка на 33-й класс по Международной классификации товаров и услуг была подана 12 октября, уточнило издание со ссылкой на документы в базе Роспатента. В тот же день индивидуальный предприниматель Дронов подал заявку на регистрацию аналогичного товарного знака по 17 классам Международной классификации.

Одобрение второй заявки позволит производить и продавать ароматизаторы воздуха, шампуни, мыло, ладан, помаду, ювелирные украшения, продукты питания и секс-игрушки, пишет РБК. Кроме того, под брендом «Я русский» артист намерен организовывать шоу-программы, проводить концерты, записывать и транслировать музыку и видео.

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Руководитель пресс-службы Shaman Антон Коробков-Землянский заявил РБК, что пока речь идет о том, чтобы пресечь попытки использовать название песни Дронова «Я русский» в качестве товарного знака. Что касается «выпуска какой-либо продукции под этим брендом самим артистом, говорить об этом рано», поскольку артист сейчас занят написанием новых песен и гастрольным туром, говорит Коробков-Землянский.

В январе ликеро-водочный завод «Кристалл» сообщил о намерении выпускать абсент под маркой «Шаман», пишет РБК. Роспатент отклонил заявку с объяснением, что «заявленное обозначение является сценическим именем российского популярного певца, поэта и композитора — SHAMAN». В феврале стало известно, что Коллегия Палаты по патентным спорам отклонила жалобу завода на решение Роспатента.

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Сингл «Я русский» вышел в июле 2022 года.

13 октября 2024 года Дронов выложил фотографию свидетельства о разводе с Еленой Мартыновой. Певец сообщил о предстоящем разводе в конце сентября, объяснив «совместное решение» занятостью. «Медуза» писала, что Мартынова отвечает за сценический имидж Shaman и подбирает Дронову гардероб.

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