Shaman разводится

Поддерживающий войну в Украине певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) сообщил в своем телеграм-канале о разводе с Еленой Мартыновой.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение», — написал он.

Shaman добавил, что они с Мартыновой «остаются в хороших отношениях, без каких либо конфликтов и обид».

«Медуза» ранее писала, что пара познакомилась в 2017 году на одном из московских корпоративов, а через несколько месяцев поженилась. Знакомые Мартыновой в разговоре с изданием называли Дронова «трофейным мужем» и говорили, что она «завела себе стриптизера».

Источники сайта msk1.ru утверждали, что Мартынова напрямую участвовала в раскрутке Дронова. Собеседники «Медузы» среди участников медиарынка говорили, что она советовалась со знакомыми крупными медиаменджерами и просила их «продвигать» Дронова. Однако сам он это отрицал.

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В апреле этого года «Медуза» писала, что Мартынова отвечает за сценический имидж Дронова, а также подбирает ему гардероб. Еще два источника издания утверждали, что она также сопровождает певца во время рабочих встречи в медиахолдингах и на радио. С почтой Мартыновой — elena.martynova@gmail.com — был связан домен официального сайта певца, говорится в статье.

Елена Мартынова — с 2018 года занимает должность замгендиректора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда «МегаФон». До этого она работала заместителем гендиректора холдинга USM. В 2017-2021 годах Мартынова входила в Совет директоров издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012-2018 годах, по данным «Медузы», была членом Совета директоров телевизионного холдинга «ЮТВ».

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